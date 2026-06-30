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Economia | 30-06-2026 21:57

Turismo do Alentejo e Ribatejo lança campanha para promover a Lezíria

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Turismo do Alentejo e Ribatejo investe cem mil euros para promover a Lezíria do Tejo com campanha centrada na natureza e sustentabilidade

A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo apresentou esta terça‑feira, na Quinta da Alorna, em Almeirim, uma campanha publicitária destinada a atrair turistas nacionais para a zona da Lezíria do Tejo, num investimento global de cem mil euros.

O projecto, que resulta de um concurso ao qual concorreram 22 agências, aposta numa imagem de sustentabilidade e natureza, valorizando as paisagens, a cultura, a gastronomia e as experiências locais. Metade do investimento será aplicado em televisão, e o restante em suportes digitais e publicidade exterior, como mupis e outdoors. A apresentação contou com o presidente da Entidade Regional de Turismo, José Manuel Santos, e com João Viegas, da New Light Pictures, agência responsável pelo conceito e criatividade da campanha, que pretende reforçar a notoriedade do Ribatejo como destino turístico de qualidade e autenticidade.

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