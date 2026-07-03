Economia | 03-07-2026 12:00
Escolha Divertida distinguida com o prémio Empresa Gazela 2025
Rita Faroppa, gerente da Escolha Divertida - foto O MIRANTE
Soluções educativas e de apoio à família, com o objectivo de proporcionar um ambiente seguro, estimulante e acolhedor para as crianças.
A Escolha Divertida foi distinguida com o prémio Empresa Gazela 2025, da CCDR Centro, tendo sido a única empresa do concelho de Torres Novas a receber aquela distinção, reforçando o impacto do seu trabalho e o contributo para o desenvolvimento económico e social da região. A cerimónia de entrega dos prémios Gazela, decorreu a 18 de Junho na Guarda, e premiou 159 empresas localizadas em 49 concelhos de toda a região centro pelo seu destaque a nível de crescimento e dinamismo empresarial. Das 159 empresas premiadas, 106 receberam o prémio pela primeira vez e 53 já tinham sido reconhecidas em anos anteriores.
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