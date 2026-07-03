PSP de Vila Franca de Xira reforça Escola Segura para reduzir tráfico junto das escolas

A Polícia de Segurança Pública (PSP) tem apertado o cerco às situações de tráfico de droga nas imediações de várias escolas do concelho de Vila Franca de Xira e promete apertar a fiscalização a essa criminalidade já a partir do próximo ano lectivo. Através de uma estratégia que combina policiamento de proximidade, reforço das equipas Escola Segura, investigação criminal e colaboração da comunidade escolar, Bruno Pereira, comandante da PSP de Vila Franca de Xira, explica a O MIRANTE que os estabelecimentos de ensino - sobretudo do 3.º ciclo e secundário - podem tornar-se espaços de oportunidade para quem procura desenvolver actividades ilícitas, numa fase da vida em que muitos jovens começam a ter contacto com substâncias como a droga ou o álcool.

“O terceiro ciclo e o secundário são fases muito delicadas que precisam de uma resposta forte. Por isso decidi manter as equipas da Escola Segura, que já eram bastante robustas, exactamente porque considero fundamental ter esta capacidade de acção”, afirmou o comandante.

Segundo o responsável, a intervenção destas equipas não se limita à vigilância policial. O trabalho desenvolvido junto das escolas inclui uma dimensão pedagógica, mas também capacidade de actuação sancionatória quando necessário. Ainda assim, admite que a presença policial permanente não é possível em cada escola. “É verdade que não conseguimos ser omnipresentes”, reconheceu. Para responder a essa limitação, a PSP acrescentou uma segunda frente de actuação: a investigação criminal dirigida à identificação de locais de venda de droga nas proximidades dos estabelecimentos de ensino.

“Acrescento aqui uma nova camada de intervenção, que tem a ver com a investigação criminal, para que tudo o que possa ser a identificação de determinado tipo de pólos de venda de droga, conseguir intervir e conseguir deter quem tenha que deter”, explicou.

De acordo com o comandante, os casos detectados no concelho não estão normalmente associados a tráfico organizado de grande dimensão, mas antes a pequenos traficantes que procuram obter rendimento fácil junto de públicos mais jovens e indefesos. Segundo a PSP, as situações identificadas envolvem sobretudo haxixe e canábis, não sendo habitual encontrar venda de drogas consideradas mais pesadas nestes contextos.

Bruno Pereira sublinha que, apesar dessa dimensão mais reduzida, o fenómeno gera preocupação entre pais e população. “A população naturalmente não quer ver o seu espaço educativo - um espaço que deve ser sagrado e imaculado - contaminado e a afectar o bom desenvolvimento das crianças”, afirma.

Fortalecer a ligação com as escolas

Segundo o comandante, existem sinais de tráfico em diferentes zonas do concelho, com maior incidência nos territórios com escolas secundárias, como Vila Franca de Xira, Póvoa de Santa Iria e Alverca. Questionado sobre a forma como a PSP identifica estas situações, Bruno Pereira explicou que o processo resulta tanto da acção policial como de denúncias e sinalizações externas. É por isso que considera essencial fortalecer a ligação com quem trabalha dentro ou junto das escolas.

Embora os números do primeiro trimestre não estejam ainda fechados, o responsável garante que já foram realizadas várias detenções em escolas, como de resto O MIRANTE tem dado nota. Em Dezembro de 2025 um jovem de 16 anos foi detido à porta de uma escola secundária em Alverca na posse de 14 doses de haxixe e um sabre. Um mês depois, em Janeiro, a PSP através da Escola Segura interceptou um grupo de jovens que se dedicava a traficar à porta da escola do Forte da Casa. Foram apreendidas 14 doses de haxixe distribuídas por quatro embalagens.