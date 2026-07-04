Abriu em Santarém a Edigespor, especializada em produtos para construção metálica

A Edigespor, empresa especializada na comercialização de produtos ligados à construção metálica, abriu, dia 22 de Junho, uma unidade em Santarém, para dar resposta ao número crescente de solicitações nesta região. Com sede em Paredes e propriedade de Joaquim Martins e Miguel Martins, a Edigespor tem também uma unidade no Montijo.

“Santarém surgiu como parte de uma estratégia de expansão da empresa. Ao longo dos anos, fomos crescendo e conquistando uma carteira de clientes cada vez mais dispersa pelo território nacional. Com essa evolução, sentimos a necessidade de criar um novo ponto de venda numa localização estratégica”, explicam, acrescentando que a nova unidade fica a um quilómetro e meio da A1, perto de Lisboa e perto de outras cidades, o que facilita a logística e distribuição.

Um dos principais produtos com que a empresa trabalha é o painel-sanduíche, disponibilizando mais de 20 modelos e diferentes tipos de acabamentos, incluindo soluções como painel de imitação de telha, painel de 5 ondas de 30 milímetros e painel de fachada.

Outro dos produtos com grande procura é o tubo estrutural, sobretudo o tubo galvanizado de 6 metros, trabalhando a Edigespor com várias medidas e mantendo essas referências disponíveis em ‘stock’ permanente, de forma a responder rapidamente às necessidades dos clientes. Nos últimos três anos, também tem consolidado a área da construção modular.

Além dos produtos referidos, a empresa comercializa também todos os componentes associados à construção metálica, como tubos, remates, acessórios e outros materiais complementares.

Segundo os sócios-gerentes, o que diferencia a empresa, é a capacidade de resposta e rapidez de entrega. “Temos um ‘stock’ permanente de vários tipos de produtos, desde tubos, remates, painéis-sanduíche e soluções de construção modular, o que nos permite responder de forma imediata às necessidades dos nossos clientes e ter uma vantagem competitiva no mercado”.

Destacam também o acompanhamento de muito próximo da qualidade dos produtos, explicando que, para garantir esse padrão, realizam visitas periódicas aos fornecedores e acompanham de perto todo o processo. “Ao longo do tempo, já fornecemos soluções para várias áreas, como stands automóveis, espaços agrícolas para apoio aos trabalhadores, dormitórios, zonas de armazenamento de ferramentas, escritórios, espaços de estética, hospitais de campanha e outros equipamentos. Somos reconhecidos por quem trabalha connosco diariamente, como uma empresa séria, transparente e dedicada”, sublinham.