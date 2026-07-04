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Economia | 04-07-2026 21:00

Câmara de Tomar distingue 35 empresas pelo desempenho económico

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Executivo aprovou um voto de reconhecimento às empresas Gazela e PME Líder do concelho.

A Câmara Municipal de Tomar aprovou por unanimidade um voto de reconhecimento dirigido às três empresas Gazela e às 32 Pequenas e Médias Empresas (PME) Líder do concelho, distinguindo o seu contributo para o desenvolvimento económico e para a criação de emprego. Na apresentação da proposta, o presidente da câmara, Tiago Carrão, destacou que as empresas Gazela representam projectos empresariais recentes com forte crescimento, enquanto as PME Líder se distinguem pela solidez financeira e desempenho económico reconhecidos pelo IAPMEI.
As empresas Gazela distinguidas foram a Full Machine, Helica Ground Solutions e Memórias do Vento – Transportes e Distribuição. Já entre as PME Líder figuram empresas de vários sectores de atividade, desde a indústria aos serviços, comércio e turismo. Segundo Tiago Carrão, o objectivo é reconhecer publicamente o papel destas empresas na economia local e fazer chegar formalmente a cada uma delas o voto aprovado pelo executivo municipal, valorizando o investimento, a inovação e o emprego que geram no concelho.

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