Câmara de Tomar distingue 35 empresas pelo desempenho económico

A Câmara Municipal de Tomar aprovou por unanimidade um voto de reconhecimento dirigido às três empresas Gazela e às 32 Pequenas e Médias Empresas (PME) Líder do concelho, distinguindo o seu contributo para o desenvolvimento económico e para a criação de emprego. Na apresentação da proposta, o presidente da câmara, Tiago Carrão, destacou que as empresas Gazela representam projectos empresariais recentes com forte crescimento, enquanto as PME Líder se distinguem pela solidez financeira e desempenho económico reconhecidos pelo IAPMEI.

As empresas Gazela distinguidas foram a Full Machine, Helica Ground Solutions e Memórias do Vento – Transportes e Distribuição. Já entre as PME Líder figuram empresas de vários sectores de atividade, desde a indústria aos serviços, comércio e turismo. Segundo Tiago Carrão, o objectivo é reconhecer publicamente o papel destas empresas na economia local e fazer chegar formalmente a cada uma delas o voto aprovado pelo executivo municipal, valorizando o investimento, a inovação e o emprego que geram no concelho.