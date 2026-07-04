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Economia | 04-07-2026 10:00

Festa da Floresta 2026 na Parreira

Festa da Floresta 2026 na Parreira
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No fim-de-semana de 18 e 19 de Julho, com música, restauração e um debate com o tema”. Qual a Árvore Rainha da Charneca?”.

A Festa da Floresta 2026, que decorrerá na Parreira, Chamusca, no fim-de-semana de 18 e 19 de Julho, vai ter actuações musicais, grupos folclóricos, animação e serviço de restauração, bem como um debate com tema, “Qual a Árvore Rainha da Charneca?”.
A iniciativa é organizada pelo Centro de Apoio Social daquela localidade e, para além de promover a reflexão sobre a floresta portuguesa, destina-se a estimular o convívio e a angariar fundos para as actividades e respostas sociais desenvolvidas pela instituição, em benefício da comunidade sénior.

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