Festa da Floresta 2026 na Parreira

A Festa da Floresta 2026, que decorrerá na Parreira, Chamusca, no fim-de-semana de 18 e 19 de Julho, vai ter actuações musicais, grupos folclóricos, animação e serviço de restauração, bem como um debate com tema, “Qual a Árvore Rainha da Charneca?”.

A iniciativa é organizada pelo Centro de Apoio Social daquela localidade e, para além de promover a reflexão sobre a floresta portuguesa, destina-se a estimular o convívio e a angariar fundos para as actividades e respostas sociais desenvolvidas pela instituição, em benefício da comunidade sénior.