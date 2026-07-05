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Economia | 05-07-2026 12:00

A MatosCar abre novo espaço em Abrantes no ano em que celebra 40 anos

A MatosCar abre novo espaço em Abrantes no ano em que celebra 40 anos
Momento da inauguração, em Abrantes, do primeiro espaço A MatosCar no Ribatejo - foto DR
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Empresa do sector automóvel, com sede em Portalegre, passa a estar presente em onze cidades de seis distritos.

A A MatosCar inaugurou, na sexta-feira, 26 de Junho, o novo pólo multimarca de Abrantes. Com aquela abertura, a empresa, que tem sede em Portalegre, passa a estar presente em 11 cidades e 6 distritos, chegando pela primeira vez ao Ribatejo.
O novo espaço, situado no nº 519 da Avenida António Farinha Pereira, disponibiliza serviços de venda e pós-venda, reforçando a proximidade com os clientes da região e oferecendo uma resposta completa para quem procura comprar uma viatura ou realizar a sua manutenção.
A cerimónia de inauguração reuniu colaboradores, clientes, parceiros, autarcas e diversas entidades ligadas ao desenvolvimento local para assinalar mais um momento importante na história da A MatosCar, que este ano celebra 40 anos de actividade.
No início da sessão o chefe de vendas e gerente da concessão, João Nuno Claro, manifestou o seu entusiasmo por liderar o novo projecto, e o administrador, Pedro Matos, recordou o percurso construído ao longo de quatro décadas, sublinhando que a chegada ao Ribatejo, reforça o compromisso de disponibilizar à população, serviços assentes na proximidade, na qualidade e na confiança.
O presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, saudou a chegada da empresa ao concelho, destacando a coragem de investir num novo território e a importância de devolver à cidade um espaço dedicado ao sector automóvel, voltando a disponibilizar este serviço à população.
O encerramento da cerimónia coube a Artur Matos, fundador e presidente do Conselho de Administração, que dirigiu uma mensagem de incentivo à equipa, desejando as maiores felicidades para esta nova etapa da empresa.

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