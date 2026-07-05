Casas do Gótico mostrou empreendimento no Cerco de São Lázaro

A Imobiliária Casas do Gótico realizou, a 26 de Junho, uma “open house”, no empreendimento do Cerco de São Lázaro, em Santarém, para os parceiros no negócio.

A iniciativa incluiu uma visita guiada à primeira de várias obras no centro histórico de Santarém, projecto que pretende transformar uma área anteriormente menos valorizada numa das melhores zonas para viver na cidade.

Para a Casas do Gótico, o que torna aquele empreendimento especial em relação aos outros da mesma zona é, sobretudo, o nível de qualidade e modernidade que apresenta.

Os imóveis existentes na zona são maioritariamente construções das décadas de 80 e 90, enquanto os novos empreendimentos se destacam por serem de linha topo de gama, com um conceito moderno e actual. O conforto é um dos pontos mais diferenciadores, com um elevado cuidado ao nível do isolamento acústico e térmico, indo mesmo além do que é exigido por lei.

As áreas dos apartamentos são bastante generosas e bem pensadas, e todos os edifícios incluem lugares de garagem fechados, com dimensões muito superiores ao habitual. Outro aspecto distintivo é a existência de jardins interiores em cada prédio, pensados para que os residentes possam usufruir de um espaço verde como se fosse uma moradia.

Além disso, todo o conjunto do empreendimento no Cerco de São Lázaro foi pensado de forma integrada, não apenas como um edifício isolado, mas como parte de um projecto urbano mais amplo, contemplando uma área verde de cerca de 2.000 m2 e um mini museu a contar a história do Cerco de São Lázaro que remonta ao século XIII.

Localizado no centro da cidade de Santarém, junto a comércio, serviços e todo o tipo de acessibilidades, o empreendimento também é indicado para quem tem crianças, uma vez que existem escolas próximas e, em muitos casos, é possível as crianças deslocarem-se a pé com autonomia e segurança, após a remodelação do antigo Cerco de São Lázaro.

“A nossa intenção nesta fase é dar a conhecer o projecto aos nossos colegas e parceiros, para que o possam compreender melhor e, assim, ter todas as condições para o comercializar. Sempre defendemos uma lógica de total abertura e colaboração e estamos disponíveis para que visitem o empreendimento sempre que considerem necessário, com o acompanhamento dos nossos comerciais”, explica a gerente Sílvia Sousa, da Casas do Gótico.

Manter o crescimento sustentado da empresa, continuar a prestar um serviço de excelência a compradores e vendedores e reforçar a qualidade da equipa interna, são os objectivos da Imobiliária, que para além de Santarém, está presente em Torres Novas, sendo uma das referências do sector na região.