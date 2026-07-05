Mais de 400 oportunidades de emprego para Castanheira do Ribatejo e Marateca

O Clan, empresa portuguesa de selecção e recrutamento de Recursos Humanos, está a contratar mais de 400 pessoas para a Castanheira do Ribatejo e para a Marateca. As vagas dizem respeito a funções de Operadores de Produção, Operadores de Armazém, Operadores de Classificação, Operadores de Controlo de Qualidade, Analistas de Qualidade e Assistentes Administrativos. Os profissionais irão integrar a Kagome Foods Portugal e a FIT, fábricas da Kagome, especialista na transformação do tomate, para dar resposta às necessidades sazonais da indústria.

Para esta campanha procuram-se candidatos de todas as gerações, motivados para integrarem o sector da transformação de produtos alimentares, e com disponibilidade entre o final de Julho e o início de Outubro. A Kagome (anteriormente Grupo HIT) garante o transporte gratuito de todos os colaboradores em laboração contínua, a partir de várias zonas do Montijo, de Águas de Moura e de Setúbal, e também desde o Carregado e da paragem Continente Modelo, na EN10 em Alverca, até à Castanheira do Ribatejo.

As candidaturas para estas oportunidades de emprego podem ser realizadas digital ou presencialmente. Para uma candidatura rápida e simples, basta aceder à página dedicada da campanha. Também os espaços físicos de atendimento na FIT - Fomento da Indústria do Tomate (Herdade da Pernada, 2965-671 Águas de Moura) e na fábrica da Kagome Foods Portugal (Rua Lezíria Cortes, 2600-634 Castanheira do Ribatejo) estão disponíveis para receber candidatos.

Com mais de 30 anos de experiência no sector dos recursos humanos, o Clan (anteriormente Multipessoal) é uma empresa portuguesa que disponibiliza uma plataforma digital que liga pessoas e empresas de forma inovadora. Oferece um ecossistema integrado de soluções, destacando-se para as empresas os serviços de trabalho temporário, outsourcing, recrutamento e selecção, facility services, recruitment marketing e consultoria digital.