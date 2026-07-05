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Economia | 05-07-2026 10:00

McDonald’s Tomar reabre com espaço totalmente renovado

McDonald’s Tomar reabre com espaço totalmente renovado
Equipa do McDonalds de Tomar é constituída por 52 profissionais e está a contratar mais trabalhadores - foto DR
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Inaugurado em 2001, o restaurante do franquiado Pedro Catarino, celebra este ano o seu 25º aniversário.

O restaurante McDonald’s Tomar reabriu ao público com uma imagem totalmente renovada e horário alargado, pensado para responder de forma mais eficiente às necessidades operacionais e às expectativas dos clientes.
A renovação abrangeu todas as áreas, desde espaços internos, dedicados à operação e às equipas, até aos espaços exteriores. A sala e esplanada estão mais acolhedoras. Também as áreas internas foram alvo de remodelação tornando-se mais confortáveis para os colaboradores e mais funcionais em termos operacionais.
O renovado McDonald’s Tomar destaca-se pela nova decoração extremamente moderna e com um design arrojado, com áreas amplas e modulares. O espaço inclui ainda equipamentos mais eficientes e as mais recentes tecnologias disponíveis ao serviço dos clientes, como os quiosques multimédia, que permitem realizar e pagar o pedido autonomamente, o Menuboard Digital, tomadas USB e carregadores wireless.
Também a área exterior foi alvo de intervenção. O McDrive conta agora com duas pistas de acesso e de tomada de pedido, um sistema de Fast Forward com 2 janelas de entrega e uma zona exclusiva para pedidos de Delivery.
O McDonald’s Tomar, na Rua Coronel Garcês Teixeira, 49B funciona todos os dias, das 08h00 às 04h00. Tem uma sala com 114 lugares, esplanada com 90 lugares e 54 lugares de estacionamento.
A equipa do restaurante McDonald’s Tomar é constituída por 52 profissionais, embora o restaurante esteja actualmente a recrutar com o objectivo de alargar a equipa.

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