Silvex conquista certificação mundial inédita na redução de emissões de carbono

A distinção foi assinalada no passado dia 18 de Junho e resulta de um projecto desenvolvido em parceria com a Nespresso, a Shiftify e a SerQ, com verificação independente da Bureau Veritas. O momento foi simbolicamente assinalado com a plantação de um sobreiro, árvore que permanecerá durante décadas como testemunho do compromisso assumido pelas entidades envolvidas. A acção pretende recordar que as decisões sustentáveis produzem benefícios que perduram muito para além do presente.

O estudo realizado concluiu que a actual solução de embalagem permite reduzir cerca de 79% das emissões de dióxido de carbono (CO2) associadas ao seu fabrico, quando comparada com a versão originalmente utilizada. O resultado é fruto de um processo contínuo de inovação e melhoria desenvolvido ao longo dos últimos anos.

Produzidos pela Silvex para a Nespresso Portugal desde 2010, os sacos de recolha evoluíram significativamente. Inicialmente fabricados com matéria-prima virgem, incorporam actualmente 80% de plástico reciclado pós-consumo, contribuindo para uma redução substancial do impacto ambiental.

A certificação atribuída pela Bureau Veritas Portugal representa a primeira aplicação mundial de uma metodologia desenvolvida em Portugal para quantificar e validar os benefícios ambientais decorrentes da substituição de plástico virgem por plástico reciclado pós-consumo. Este reconhecimento reforça o papel da indústria nacional na promoção de soluções inovadoras para a economia circular.

Para Hernâni Magalhães, CEO da Silvex, este resultado demonstra que a inovação vai muito além do produto final. “A inovação nos processos e na tecnologia dos materiais permitiu encontrar alternativas com a mesma eficácia e com impactos ambientais significativamente menores. Estamos gratos à Nespresso pela confiança depositada neste desafio e esperamos que este certificado inspire outras marcas a desenvolver produtos alinhados com os princípios da economia circular”, afirmou.

Desde 2023, a iniciativa permitiu evitar a emissão de 228 toneladas de CO2 equivalente e a utilização de 75,5 toneladas de polietileno virgem. De acordo com os dados divulgados, por cada 9,5 toneladas de produto final fabricado são evitadas cerca de 28 toneladas de CO2e.

Com 58 anos de actividade, a Silvex é uma empresa portuguesa sediada em Benavente, reconhecida pelo desenvolvimento e fabrico de soluções de embalagem inovadoras e sustentáveis. Com uma equipa de mais de 250 colaboradores, dispõe de uma área total de 74 mil metros quadrados, dos quais 25 mil correspondem a área coberta. A empresa produz mais de 1.500 referências e exporta para os cinco continentes, trabalhando com algumas das maiores cadeias de retalho internacionais. A inovação, a sustentabilidade e a aposta contínua na investigação e desenvolvimento continuam a ser os pilares da sua estratégia de crescimento e expansão global.