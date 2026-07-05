Tik-Tak do Tramagal serve diariamente a boa gastronomia popular portuguesa

O Café Restaurante Tik-Tak, no Tramagal, é um espaço de gente simples que trabalha diariamente para receber bem e servir com qualidade quem aprecia comida tradicional portuguesa, preparada com cuidado, bons ingredientes e um ambiente acolhedor e familiar.

Ana Rita Jacinto e Jorge Pedro, dois jovens empreendedores, assumiram recentemente a gestão do estabelecimento e estão a imprimir-lhe uma identidade muito própria. Na cozinha está Anabela Jacinto, mãe de Ana Rita, que garante os sabores caseiros que têm conquistado os clientes.

Nesta época do ano, os caracóis e a mitra estão entre os petiscos mais procurados. Entre os pratos tradicionais destacam-se as favas, a feijoada, as sopas de sangue, as couves com feijão e o bacalhau assado. A casa apresenta ainda especialidades que já conquistaram apreciadores habituais, como o bacalhau à Tik-Tak e o frango assado no carvão.

Através da sua página no Facebook, o restaurante divulga diariamente as ementas, onde não faltam pratos que representam o melhor da gastronomia popular portuguesa.

O Café Restaurante Tik-Tak está localizado na Rua Pedro Nunes, n.º 78, no Tramagal. Funciona diariamente entre as 07h00 e as 20h00, encerrando aos domingos. O estabelecimento aceita reservas e encomendas por telefone.