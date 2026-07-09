Azambuja debate com empresas da logística plano para garantir abastecimento do país

Encontro juntou os principais operadores nacionais com a finalidade de se preparar um plano de acção que garanta o escoamento de produtos perante acontecimentos inesperados que interditem a circulação rodoviária.

Empresários da distribuição e logística de 20 empresas reuniram-se, na quarta-feira, 8 de Julho, no Museu Municipal de Azambuja, num encontro promovido pela câmara municipal com o obejctivo de debater os desafios da circulação de pesados no acesso rodoviário àquele concelho onde se situam as plataformas logóstcias que abastecem diariamente o país.

Segundo o município o encontro serviu para as empresas partilharem dados concretos sobre “volumes de tráfego, horários críticos, rotas alternativas e custos operacionais acrescidos, que a autarquia irá agora consolidar num diagnóstico rigoroso e numa posição institucional assente em evidência”.

Os participantes, referiu a autarquia em comunicado, sublinharam a fragilidade de um sistema que depende, de forma quase exclusiva, do eixo Azambuja–Carregado como alternativa de escoamento. Perante um acontecimento fora do normal, como um acidente grave, uma intempérie, uma obra de emergência, que interrompa este corredor, Portugal ficará impedido de fazer chegar os produtos às casas das famílias.

Além do município, empresas e juntas de freguesia, o encontro contou com a presença da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição.