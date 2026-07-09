Semana do Ambiente da LUSICAL recebe mais de 200 crianças e mostra como a cal está presente no dia a dia

A LUSICAL, empresa sediada na freguesia de Alcanede, voltou a receber centenas de crianças na Semana do Ambiente, uma actividade que já se tornou tradição e que este ano contou com a participação de alunos da EB1 da Mendiga, Centro Escolar de Porto de Mós, EB1 do Arrimal e EB1 de São Jorge. Ao longo de duas semanas, os estudantes tiveram oportunidade de conhecer de perto o funcionamento da indústria da cal e perceber como este produto está presente em sectores tão diversos como o papel, o aço, a agricultura, o tratamento de águas ou outras aplicações essenciais à vida moderna.

As visitas incluíram um percurso pelas instalações da fábrica, com passagem pela Sala de Comando, onde são monitorizados os fornos e equipamentos industriais, e pelas linhas robotizadas de embalagem, que despertaram grande curiosidade entre os mais novos. No final, cada grupo foi desafiado a participar num concurso de desenho sobre aquilo que mais os marcou durante a visita.

Os prémios foram entregues no dia 30 de Junho, distinguindo quatro alunos: Andrade Santos (1.º ano, EB1 São Jorge), Salvador Durão (2.º ano, EB1 Mendiga), José Pedro Durão (3.º ano, EB1 Mendiga) e Davi da Mota (4.º ano, EB1 São Jorge). Cada vencedor recebeu uma t‑shirt com o seu desenho, um diploma e um prémio surpresa.

A Semana do Ambiente, que já vai na 5.ª edição, tem vindo a crescer graças à adesão das escolas e ao entusiasmo dos alunos e professores. Para a LUSICAL, esta iniciativa é uma forma de aproximar a indústria das gerações mais novas, promovendo conhecimento, curiosidade e contacto directo com tecnologia e processos que habitualmente não fazem parte do quotidiano escolar.

A empresa agradece às escolas participantes e reforça o compromisso de continuar a desenvolver actividades que aproximem a comunidade da indústria e do território onde está inserida.