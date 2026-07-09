Zé da Marreta, em Marinhais, cresce para receber melhor os clientes

O Restaurante Marisqueira Zé da Marreta, em Marinhais, cresceu mais trinta lugares, para além dos cinquenta de que dispunha, com a aquisição e remodelação de um espaço anexo. A ampliação permitiu criar uma sala mais reservada e intimista para quem quer ter maior privacidade, sendo habitualmente solicitada para reuniões de negócios, almoços empresariais e encontros de amigos ou familiares.

O Zé da Marreta, do casal José Carlos Cruz e Filomena Cruz, tem uma ementa muito variada. A garantia de frescura e qualidade é assegurada pela proprietária e gerente. “Sou algarvia e filha de pescadores e conheço muito bem o peixe e o marisco. E nunca encomendamos em excesso. Para lidar com marisco ou peixe tem de se ter muito cuidado, não é fácil, não é como os outros produtos”, sublinha.

Arroz de marisco, arroz de lingueirão, peixe fresco e mariscos são os pratos mais pedidos. E a nível de carnes, posta mirandesa, uma vez que o restaurante está certificado para vender carnes mirandesa. Picanhas, secretos, alheira mirandesa, rodião ou o churrasquinho estão entre as preferências dos clientes.

No menu não estão pratos para vegans ou vegetarianos, mas Filomena Cruz garante que isso não é problema. “Invento um prato na hora, de acordo com o que o cliente mais gosta, e sempre que isso aconteceu, as pessoas saíram satisfeitas. Como trabalhamos com muitos legumes não tenho problemas e consigo ir ao encontro daquilo que o cliente necessita ou pretende”.

Também garante uma atenção especial quando há pessoas alérgicas ao marisco ou ao peixe. “Tenho muito cuidado e lavo bem todos os utensílios utilizados na sua preparação antes de os utilizar para preparar a carne. Não deixamos ninguém de parte e prezamos a saúde e segurança das pessoas”, refere.

O Restaurante/Marisqueira Zé da Marreta, tem serviço de take-away e aceita encomendas, mesmo de pratos que não fazem parte do menu, desde que feitas com a devida antecedência. “Se um cliente pede, por exemplo, um cabrito inteiro, nós fazemos. Ou se vai ter um evento em casa e necessita de uma determina variedade de pratos, nós arranjamos e naquele dia o cliente vem buscar. Fazemos um serviço mais especializado e adaptado ao cliente e ao que ele necessita”.

Localizado na Urbanização de São Miguel, 1B e com uma equipa de dez profissionais, o Zé da Marreta fecha às quartas-feiras ao jantar e às quintas-feiras, todo o dia. É um bom ponte de apoio para quem visita locais como Escaroupim, Barragem de Magos, ou a Falcoaria Real em Salvaterra de Magos.