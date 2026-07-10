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Economia | 10-07-2026 18:00

Grupo Lizauto apresenta em Santarém o novo BYD DOLPHIN G DM‑i

Grupo Lizauto apresenta em Santarém o novo BYD DOLPHIN G DM‑i
Maria Mendes Alves, directora comercial do Grupo Lizauto - foto O MIRANTE
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Concessionário reforça aposta na mobilidade eléctrica e híbrida com novas instalações BYD e equipa dedicada liderada por Maria Mendes Alves.

O Grupo Lizauto foi um dos primeiros concessionários do país a apresentar o novo BYD DOLPHIN G DM‑i, modelo lançado a 2 de Julho nas instalações de Leiria e já disponível também em Santarém. O veículo, equipado com a tecnologia Super Híbrida Plug‑in da marca chinesa e com autonomia combinada superior a 1.000 quilómetros, despertou grande interesse entre os visitantes, que puderam conhecer de perto as funcionalidades e inovações do modelo.
Em Santarém, o grupo inaugurou a 15 de Janeiro de 2026 as novas instalações BYD, na Rua Dr. Hilário Barreiro Nunes, na Várzea, onde dispõe de uma equipa especializada para apresentar os mais recentes modelos, esclarecer dúvidas e agendar test drives. A responsável pelo espaço é Maria Mendes Alves, que coordena o trabalho de acompanhamento ao cliente e a estratégia de expansão da marca no distrito.
Além dos modelos novos, o concessionário disponibiliza uma selecção de carros usados criteriosamente escolhidos e sujeitos a inspecções rigorosas, garantindo fiabilidade e desempenho a preços competitivos.
Com a chegada do BYD DOLPHIN G DM‑i, a BYD reforça a aposta na mobilidade sustentável e na oferta de soluções Híbridas de última geração aos clientes da região.

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