INCOMPOL celebra 40 anos com nova imagem corporativa

A INCOMPOL celebrou quatro décadas de actividade com a apresentação de uma nova identidade visual e uma homenagem aos trabalhadores que acompanham há mais de 25 anos o percurso da empresa, fundada em 1986 e sedeada no Porto Alto. A INCOMPOL assinalou quatro décadas de actividade com a apresentação de uma nova identidade visual e homenagens aos colaboradores com mais de 25 anos de serviço.

A cerimónia realizou-se a 4 de Julho, em Samora Correia, e reuniu cerca de 300 convidados, entre trabalhadores, familiares, clientes, parceiros institucionais e representantes das autarquias de Benavente e Samora Correia. Fundada em 1986 e sedeada no Porto Alto, a empresa dedica-se à transformação de metal e ao fabrico de componentes para os sectores automóvel, aeroespacial e da defesa. Exporta cerca de 90% da produção para 25 países e trabalha com marcas como Volkswagen, Forvia, Hanon, Bosch, Embraer, OGMA e TAP.

A INCOMPOL conta actualmente com 120 trabalhadores, 40 dos quais estão na empresa há mais de um quarto de século. A comemoração incluiu a entrega dos Prémios de Excelência e uma homenagem ao fundador, Rogério Hortelão. “Somente perseguindo a perfeição é possível alcançar a excelência”, afirmou o empresário, que começou a trabalhar aos 11 anos e, aos 77, continua ligado ao futuro da organização.

O administrador Ricardo Hortelão apresentou o novo logótipo, que mantém elementos associados à precisão, ao rigor e à disciplina, dando maior destaque ao “I” de INCOMPOL e de “Indivíduo”. Foi também lançado um novo site. Durante a cerimónia foi recordado o percurso da empresa, que começou com sete trabalhadores, e destacada a importância da qualidade, da inovação e do investimento nas pessoas.

A presidente da Câmara de Benavente, Sónia Ferreira, classificou a INCOMPOL como uma empresa de referência internacional. No encerramento, Rogério Hortelão recebeu um retrato em mosaico composto por imagens da empresa e dos seus colaboradores ao longo dos últimos 40 anos.