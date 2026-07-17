HAST: de um projeto individual a uma referência nacional com raízes em Santarém

Há empresas que nascem de uma oportunidade. A HAST nasceu da determinação de quem decidiu criar a sua própria oportunidade.

Fundada em 2009 por Helder Alves, a empresa iniciou atividade na distribuição de acessórios para automóveis em Portugal e Espanha. A ideia surgiu depois de conhecer, numa feira internacional na Alemanha, uma marca de barras de tejadilho que acreditava ter potencial no mercado ibérico. Perante a falta de interesse da empresa onde trabalhava, decidiu avançar sozinho.

Durante vários anos percorreu milhares de quilómetros para apresentar os produtos directamente aos clientes, numa época em que o comércio electrónico ainda dava os primeiros passos. Esse trabalho de proximidade permitiu construir uma sólida rede de distribuição, que hoje integra cerca de 150 pontos de venda e consolidou a HAST como uma referência nacional no sector.

Ao longo dos anos, a empresa diversificou a actividade e alargou significativamente a sua área de actuação. Actualmente desenvolve soluções completas para transporte automóvel, instala bolas de reboque, barras de tejadilho, porta-bicicletas, malas de tejadilho e comercializa reboques para diferentes utilizações.

Um dos segmentos que mais cresceu foi a transformação de veículos comerciais. A HAST equipa carrinhas de empresas de diversos sectores com revestimentos interiores, pavimentos técnicos, sistemas de armazenamento, bancadas de trabalho e mobiliário profissional, criando soluções totalmente adaptadas às necessidades de cada cliente e contribuindo para aumentar a produtividade das equipas no terreno.

Nos últimos anos, acompanhando a evolução do mercado, a empresa passou também a desenvolver projectos de transformação de camper vans, concebendo espaços funcionais destinados ao turismo e ao lazer, sempre personalizados em função da utilização pretendida.

Depois de mais de uma década num espaço cedido pela Tipotejo, a HAST deu um passo decisivo em 2024 ao inaugurar as suas novas instalações na Zona Industrial de Santarém. Com cerca de 1.200 metros quadrados, o novo espaço permitiu aumentar a capacidade produtiva, reforçar os serviços prestados e criar um conceito diferenciador dedicado ao universo da bicicleta.

Foi assim que nasceu a Hastore, um espaço que pretende oferecer muito mais do que a venda de bicicletas. O objectivo passa por proporcionar uma experiência completa ao cliente, através de aconselhamento técnico especializado, oficina multimarca, assistência pós-venda e organização de actividades ligadas ao ciclismo. A ligação de Helder Alves às bicicletas começou ainda na infância. Aos oito anos recebeu do avô a sua primeira bicicleta, que continua hoje exposta na loja como símbolo da paixão que esteve na origem deste novo projecto.

Na Hastore é possível encontrar bicicletas de estrada, BTT, gravel, urbanas, elétricas e infantis, acompanhadas por uma vasta gama de acessórios, equipamentos e serviços técnicos. A aposta centra-se em marcas reconhecidas pela inovação, qualidade e desempenho, procurando responder tanto aos praticantes ocasionais como aos ciclistas mais exigentes.

Para além da componente comercial, a empresa promove regularmente passeios de bicicleta e incentiva a descoberta do património natural do concelho, sugerindo percursos por locais como Vale de Santarém, Olhos de Água, Valada, Azoia de Baixo, Arneiro das Milhariças ou Santos.

Actualmente, a HAST emprega oito colaboradores e continua a investir na inovação, na formação da equipa e na melhoria contínua dos serviços. Entre os objectivos para os próximos anos está o reforço da área dos reboques e da transformação de veículos, bem como o crescimento da Hastore como espaço de referência para todos os que procuram qualidade, aconselhamento especializado e uma relação de proximidade.

Para Helder Alves, o crescimento da empresa está directamente ligado à confiança dos clientes. “Nunca quisemos ser apenas um fornecedor de produtos. Procuramos encontrar soluções, prestar um serviço de excelência e criar relações de longo prazo. É isso que nos trouxe até aqui e é esse o caminho que queremos continuar a seguir.”

A HAST está localizada na Zona Industrial de Santarém e recebe diariamente clientes particulares e empresas de todo o país, afirmando-se como um exemplo de empreendedorismo local com projecção nacional.