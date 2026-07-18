Aceleradora Comércio Digital já apoiou quase três mil empresas na região de Lisboa

A Aceleradora Comércio Digital da Área Metropolitana de Lisboa já atribuiu 7.330 vouchers a 2.813 empresas, num investimento superior a 7 milhões de euros, quando faltam dois meses para o fim do projecto financiado pelo PRR e pelo NextGeneration EU.

O consórcio que gere a ACD — composto pela AIP, ANJE, AESintra, ACISTDS, ACISBM, IDSET, ACISM, AECC e AECSCLO — tem vindo a reforçar equipas no terreno para mobilizar empresas dos sectores do comércio, restauração, alojamento, turismo e serviços pessoais. Até ao momento, 1.701 empresas já descontaram 2.694 vouchers, correspondentes a 7.014.810 euros de investimento.

O programa assenta na realização de um diagnóstico de maturidade digital, que identifica falhas e necessidades de cada empresa. A partir daí, são recomendados investimentos em áreas como presença online, comércio electrónico, marketing digital, ferramentas de gestão e serviços digitais, com o objectivo de acelerar a modernização dos negócios.

A nível nacional, o programa prevê a adesão de 12.500 empresas, sendo que na Área Metropolitana de Lisboa foi necessário reforçar recursos humanos para acompanhar a procura e garantir que o maior número possível de empresas beneficia dos apoios antes do encerramento do projecto.