Agrária de Coimbra volta a atribuir bolsas aos melhores candidatos

A Escola Superior Agrária do Politécnico de Coimbra (ESAC-IPC) vai entregar 20 bolsas aos estudantes com melhor classificação no acesso ao ensino superior em 2026 e que coloquem em 1.ª opção na candidatura as suas licenciaturas em Agronomia, Ciências Florestais e Recursos Naturais, Tecnologia Alimentar, Tecnologia e Gestão do Ambiente, Turismo em Espaços Rurais e Naturais ou Zootecnia.

As Bolsas Farm4Future, no valor de 697 euros - o equivalente à propina anual - são atribuídas automaticamente, sendo a selecção feita por ordem decrescente da nota de ingresso nos cursos da ESAC elegíveis e são aplicáveis às candidaturas da primeira fase do Concurso Nacional de Acesso e Ingresso no Ensino Superior Público de 2026. Apenas se após a primeira fase se verificar a existência de bolsas por atribuir, estas serão atribuídas aos estudantes que ingressem na segunda fase.

Trata-se de uma iniciativa que pretende incentivar a escolha de cursos do ensino superior no âmbito das ciências agrárias, atraindo talento jovem para formações cujos planos de estudo foram desenhados tendo por base fortes conceitos de sustentabilidade (económica, social e ambiental), bem como o inegável contributo que podem dar para a segurança alimentar do país.

Os resultados destas bolsas são conhecidos a 20 de Setembro de 2026, através da publicação das listagens provisórias dos estudantes a quem será atribuído o incentivo.

As Bolsas Farm4Future integram um programa mais vasto de modernização tecnológica e digital do ensino das Ciências Agrárias, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Mais informações e regulamento disponíveis no site da ESAC-IPC na internet.