Empresa da Castanheira do Ribatejo distinguida com o prémio Forbes Gazela

A MBW – Modular Builders Worldwide, Lda., sediada no Vila Franca Business District, em Castanheira do Ribatejo, foi distinguida com o prémio Forbes Gazela 2025, reconhecimento atribuído a empresas de elevado crescimento e capacidade de inovação. Fundada em 2019, a empresa especializou-se na construção modular industrializada, desenvolvendo soluções que combinam qualidade, rapidez de execução e flexibilidade, respondendo a desafios complexos em sectores estratégicos como a saúde, a educação, a indústria e os grandes eventos.

O percurso da empresa tem sido marcado por projectos de impacto social, destacando-se as unidades hospitalares modulares desenvolvidas durante a pandemia da Covid-19 e a construção de um hospital modular nos Açores, na sequência do incêndio que afectou o Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada. A MBW consolidou uma presença internacional em mais de 30 países distribuídos por quatro continentes, empregando actualmente mais de duas centenas de colaboradores.

A empresa tem igualmente desempenhado um papel relevante na renovação do parque escolar, através da construção de escolas temporárias, e assegura presença em alguns dos maiores eventos realizados em Portugal, como o Rock in Rio, o Estoril Open, o Web Summit e o Wonderland, fornecendo infraestruturas temporárias que conjugam funcionalidade, segurança e qualidade arquitectónica.