Zona industrial do Casal Branco continua sem prazos e dependente de privados

O desenvolvimento da futura zona industrial do Casal Branco, em Pontével, continua sem calendário definido e dependente da obtenção de financiamento e do envolvimento de investidores privados. O assunto voltou a ser discutido na última reunião da Câmara do Cartaxo, depois de o vereador socialista Pedro Oliveira ter questionado o executivo sobre um projecto apresentado há cerca de cinco anos como uma das principais apostas do município para atrair empresas, criar emprego e dinamizar a economia local. O eleito do PS quis saber em que fase se encontra o processo, se existem investidores interessados, se está assegurado algum financiamento para a instalação de empresas e quando deverão avançar a infraestruturação do espaço e a comercialização dos lotes.

Em substituição do presidente da câmara, o vice-presidente, Pedro Reis, recordou que o projecto está por concretizar há cerca de duas décadas, mas considerou que a recente revisão do Plano Director Municipal abriu novas possibilidades para o aproveitamento dos terrenos. “Está lá uma placa a dizer ‘Casal Branco, Zona Industrial do Cartaxo’ há 20 anos. Neste momento, posso dizer que o projecto não está parado, porque, com a revisão do PDM, aquele terreno passou a ter mais capacidade de construção”, afirmou. Segundo Pedro Reis, a área bruta de construção pode agora atingir 90% da área disponível e os lotes poderão ser redesenhados. O autarca reconheceu que tanto o Casal Branco como o Valley Park foram inicialmente projectados “com muito pouca ambição”, com lotes demasiado pequenos para responder às necessidades actuais das empresas.

A resposta não satisfez Pedro Oliveira, que lembrou que, embora a placa esteja colocada há duas décadas, o actual executivo está há cinco anos à frente dos destinos da autarquia. “Querem que aquilo passe mais 15 anos sem se fazer nada?”, questionou. Sem adiantar prazos, investimentos previstos ou contactos concretos com empresas, Pedro Reis respondeu, garantindo que o executivo do PSD fará “mais do que o partido que o senhor representa fez nos últimos 15 anos”. Acrescentou ainda que o PSD realizou, nos últimos quatro anos, mais pelo concelho do que o PS “nos últimos 20 anos”.

Como O MIRANTE já noticiou, o projecto do Parque de Negócios do Casal Branco tem vindo a ser revisto desde 2024, ano em que a autarquia mandou efectuar um novo levantamento topográfico, por o anterior se encontrar desactualizado. O município chegou também a anunciar a intenção de avançar com as infraestruturas de saneamento, electricidade e telecomunicações, assegurando que existiam empresários interessados na compra de lotes e até disponíveis para colaborar financeiramente na execução das obras.