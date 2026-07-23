DS Cartaxo abre portas para criar soluções personalizadas de crédito e seguros

A DS Cartaxo foi inaugurada no dia 16 de Julho, na Rua Serpa Pinto, e pretende afirmar‑se como um novo ponto de referência no concelho para quem procura soluções de intermediação de crédito e seguros com acompanhamento personalizado. O projecto é liderado por Fábio Timóteo, 40 anos, natural de Rio Maior, que integra o grupo DS - Decisões e Soluções há cinco anos.

O responsável explica que a ideia de abrir a loja no Cartaxo surgiu da experiência acumulada no sector e do contacto directo com os serviços da marca, primeiro como cliente e depois como gestor de crédito noutra agência. “Gostei da forma como trabalhavam e decidi avançar para o meu próprio projecto”, afirma. Licenciado em Turismo, Fábio Timóteo sublinha que a actividade reúne profissionais e ex-profissionais de várias áreas, desde educação a antigos militares da GNR, e que o mais importante é “a vontade de ajudar as pessoas”. A componente técnica, diz, aprende‑se; o que distingue o serviço é a motivação, a comunicação e a capacidade de encontrar soluções que permitam aos clientes poupar.

A DS Cartaxo centra a sua actividade na intermediação de crédito à habitação, apoiando quem procura comprar a primeira casa, tal como os jovens com menos de 35 anos abrangidos pelos apoios do Estado, clientes que pretendem construir habitação ou rever condições de créditos já existentes. No segmento empresarial, disponibiliza leasing imobiliário.

Na área dos seguros, trabalha com todas as tipologias de seguros, tanto para particulares como para empresas. Os seguros de vida associados ao crédito à habitação são os mais procurados, mas a procura por seguros de saúde tem crescido devido às dificuldades do sistema público. A loja comercializa ainda seguros multirriscos, automóvel, acidentes de trabalho, frota entre outros.

Fábio Timóteo destaca a importância do aconselhamento personalizado, lembrando que, antes da expansão dos intermediários de crédito, era comum os clientes avançarem com propostas do banco onde tinham conta, sem saber se existiam alternativas mais vantajosas. “O nosso trabalho é negociar e comparar propostas de vários parceiros bancários e encontrar a solução mais adequada ao perfil de cada cliente”, explica.

A DS Cartaxo aposta tanto nas ferramentas digitais como no atendimento presencial, adaptando‑se às necessidades de cada pessoa. O convite, diz Fábio Timóteo, é simples: “Falem connosco. Os nossos serviços não têm qualquer custo e permitem comparar propostas de diferentes bancos e seguradoras, poupando tempo e dinheiro.”

A loja funciona de segunda a sexta‑feira, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00, mantendo a flexibilidade que pretende aplicar a todo o serviço prestado.