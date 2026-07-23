Fileira da cortiça levou secretário de Estado das Florestas a Coruche

O secretário de Estado das Florestas, Rui Ladeira, reuniu no Observatório do Sobreiro e da Cortiça, em Coruche, com representantes da fileira da cortiça para analisar a situação actual e os principais desafios do sector. A reunião de trabalho contou com a participação do presidente da Câmara de Coruche, Nuno Azevedo, e do conselho de administração da FILCORK, juntando representantes da produção e da transformação da cortiça.

A evolução do mercado do vinho, os constrangimentos enfrentados pela produção suberícola e as necessidades da indústria transformadora estiveram entre os assuntos abordados. A sessão permitiu ainda aprofundar a reflexão sobre as respostas consideradas necessárias para garantir a sustentabilidade económica, produtiva e ambiental da fileira da cortiça, considerada estratégica para Coruche e para o país.

A deslocação do secretário de Estado ao concelho começou na Herdade dos Fidalgos, onde foram apresentados problemas relacionados com o estado sanitário e o envelhecimento dos povoamentos, a regeneração natural, os adensamentos e as novas arborizações. O programa incluiu também uma visita ao circuito industrial da Amorim Florestal, durante a qual foram acompanhadas as várias fases de preparação e transformação da cortiça, desde a escolha e a cozedura até à industrialização.