uma parceria com o Jornal Expresso
23/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Economia | 23-07-2026 12:00

Fileira da cortiça levou secretário de Estado das Florestas a Coruche

Fileira da cortiça levou secretário de Estado das Florestas a Coruche
O governante Rui Ladeira com o autarca coruchense Nuno Azevedo - FOTO CM Coruche
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Representantes da produção e da indústria transformadora analisaram os constrangimentos da actividade, num encontro que incluiu visitas a povoamentos de sobreiro e a uma unidade industrial no concelho de Coruche.

O secretário de Estado das Florestas, Rui Ladeira, reuniu no Observatório do Sobreiro e da Cortiça, em Coruche, com representantes da fileira da cortiça para analisar a situação actual e os principais desafios do sector. A reunião de trabalho contou com a participação do presidente da Câmara de Coruche, Nuno Azevedo, e do conselho de administração da FILCORK, juntando representantes da produção e da transformação da cortiça.
A evolução do mercado do vinho, os constrangimentos enfrentados pela produção suberícola e as necessidades da indústria transformadora estiveram entre os assuntos abordados. A sessão permitiu ainda aprofundar a reflexão sobre as respostas consideradas necessárias para garantir a sustentabilidade económica, produtiva e ambiental da fileira da cortiça, considerada estratégica para Coruche e para o país.
A deslocação do secretário de Estado ao concelho começou na Herdade dos Fidalgos, onde foram apresentados problemas relacionados com o estado sanitário e o envelhecimento dos povoamentos, a regeneração natural, os adensamentos e as novas arborizações. O programa incluiu também uma visita ao circuito industrial da Amorim Florestal, durante a qual foram acompanhadas as várias fases de preparação e transformação da cortiça, desde a escolha e a cozedura até à industrialização.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1780
    22-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1780
    22-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1780
    22-07-2026
    Capa Vale Tejo
    22-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região