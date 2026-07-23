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Economia | 23-07-2026 12:00

Lidl lança 3ª edição do Programa “Da Minha Terra” com candidaturas até 31 de Julho

Lidl lança 3ª edição do Programa “Da Minha Terra” com candidaturas até 31 de Julho
Alexandra Borges, Tânia Braz, Hélder Rocha e Ana Paixão - foto DR
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“Para os fornecedores de todo o país, esta é a hora de dar o passo em frente, submetendo as suas propostas através da página do programa no site lidl.pt.”

No coração do setor agroalimentar português, onde a tradição se cruza com o espírito empreendedor, acaba de abrir uma importante janela de oportunidade para os produtores nacionais.
O Lidl Portugal lançou, no palco da Feira Nacional de Agricultura, a 3.ª edição do programa ‘Da Minha Terra’. Esta iniciativa, que se consolidou como um verdadeiro trampolim para a economia regional, regressa com as candidaturas abertas até ao dia 31 de julho.
Para os fornecedores de todo o país, esta é a hora de dar o passo em frente, submetendo as suas propostas através da página do programa no site lidl.pt.
O objetivo permanece claro: continuar a apoiar e valorizar a produção nacional, abrindo as portas de uma rede de distribuição com escala global aos novos talentos e produtos que se fazem de norte a sul do país. Os produtores selecionados verão os seus produtos chegar às lojas já no início de 2027.
Olhar para o programa ‘Da Minha Terra’ é fazer uma viagem de superação e sucesso coletivo. Criado em 2020, em pleno contexto pandémico, o projeto nasceu com a missão de apoiar pequenos fornecedores que viram os seus canais de escoamento bloqueados.
O que começou por ser uma resposta de emergência transformou-se rapidamente numa infraestrutura de resiliência e num motor de impacto real, profundo e mensurável no tecido empresarial das várias regiões do país.
O histórico deste projeto é feito de conquistas tangíveis. Em edições anteriores, os fornecedores selecionados viveram transformações profundas: registaram aumentos de faturação extraordinários — que, em alguns casos, superaram os 400% —, expandiram as suas instalações, aumentaram a contratação local e incrementaram em cerca de 25% a aquisição de matérias-primas locais, gerando uma onda de prosperidade indireta nas suas regiões.
Exemplos vivos destas histórias de sucesso são, a Casa Paixão, em Serpa, que viu o seu negócio de queijadas e popias ganhar uma escala e visibilidade inéditas; o da Confeitaria Monte Verde, onde o impacto da parceria com o Lidl viabilizou a ampliação física das suas instalações, a criação de novos postos de trabalho e a modernização tecnológica dos seus processos de fabrico e a Tradifana, que começou como fornecedora regional e hoje já exporta os seus produtos para outros países do grupo Lidl.
Para esta terceira edição, o Lidl introduz novidades que pretendem tornar o programa ainda mais inclusivo. A primeira grande transformação prende-se com a dimensão das empresas elegíveis. Se antes o foco estava exclusivamente em micro e pequenos fornecedores, o programa abre agora as portas a todas as empresas nacionais, independentemente da sua dimensão.
A segunda novidade é o alargamento das categorias elegíveis. Para além dos quatro grandes eixos que acolhem a diversidade da nossa gastronomia, nomeadamente: ‘Herança’, onde se procuram Queijos e Enchidos DOP, IGP ou regionais; ‘Tradição’, com o foco nos Bolos, Biscoitos e Doçaria Conventual; ‘Essência’ destinada a Azeites, Vinagres, Condimentos e Molhos, a grande novidade deste ano é a ‘Inovação’, dedicada a produtos pioneiros que apresentem abordagens disruptivas, como novas receitas ou formatos surpreendentes.
A terceira grande inovação desta terceira edição, é a cooperação estratégica. Por isso, serão organizados vários encontros ao longo do ano para potenciar a troca de experiências, conhecimentos e contactos, facilitando a integração dos novos fornecedores.
O objetivo é desenhar uma rede onde os produtores possam trocar vivências operacionais, criar sinergias e debater boas práticas. Alexandra Borges, Diretora-Geral de Compras do Lidl Portugal, destaca que esta rede foi desenhada para “fomentar a troca de experiências e de contactos, incentivando a sua entreajuda”, renovando o compromisso de proximidade com o tecido produtivo.
Ao longo das suas edições, o programa trouxe para as lojas do Lidl uma riqueza gastronómica única, preservando sempre a identidade de cada produto e mantendo intacta a marca original do produtor. Os consumidores puderam deliciar-se com as Popias de Azeite alentejanas, os autênticos Ovos Moles de Aveiro, o rústico Bolo de Mel de Cana da Madeira, o típico Folar de Olhão, o intemporal Doce de Abóbora com Noz e a excelência da charcutaria tradicional, como a Farinheira e a Morcela de Seia, ou o Chouriço de Lamego.
Mais do que disponibilizar artigos de grande qualidade, o Lidl assume o papel de verdadeiro parceiros destes fornecedores, conferindo-lhes a estabilidade financeira e a segurança necessárias para continuarem a crescer.
Este compromisso contínuo com a produção local está inscrito no ADN do Lidl, que em Portugal celebra mais de trinta anos de história. Desde a abertura da sua primeira loja em solo nacional, em 1995, a insígnia transformou-se num motor de investimento estruturante.
O investimento estrutural acumulado ao longo deste percurso atinge a marca dos 2 mil milhões de euros. De acordo com o Estudo de Impacto realizado pela consultora independente Forvis Mazars, a contribuição histórica acumulada do Lidl Portugal para o PIB nacional situa-se na ordem dos 44 mil milhões de euros. Hoje, a operação do Lidl, que conta com mais de 290 lojas e emprega mais de 8.000 colaboradores, representa cerca de 1,13% do PIB português.

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