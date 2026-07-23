Lidl lança 3ª edição do Programa “Da Minha Terra” com candidaturas até 31 de Julho

No coração do setor agroalimentar português, onde a tradição se cruza com o espírito empreendedor, acaba de abrir uma importante janela de oportunidade para os produtores nacionais.

O Lidl Portugal lançou, no palco da Feira Nacional de Agricultura, a 3.ª edição do programa ‘Da Minha Terra’. Esta iniciativa, que se consolidou como um verdadeiro trampolim para a economia regional, regressa com as candidaturas abertas até ao dia 31 de julho.

Para os fornecedores de todo o país, esta é a hora de dar o passo em frente, submetendo as suas propostas através da página do programa no site lidl.pt.

O objetivo permanece claro: continuar a apoiar e valorizar a produção nacional, abrindo as portas de uma rede de distribuição com escala global aos novos talentos e produtos que se fazem de norte a sul do país. Os produtores selecionados verão os seus produtos chegar às lojas já no início de 2027.

Olhar para o programa ‘Da Minha Terra’ é fazer uma viagem de superação e sucesso coletivo. Criado em 2020, em pleno contexto pandémico, o projeto nasceu com a missão de apoiar pequenos fornecedores que viram os seus canais de escoamento bloqueados.

O que começou por ser uma resposta de emergência transformou-se rapidamente numa infraestrutura de resiliência e num motor de impacto real, profundo e mensurável no tecido empresarial das várias regiões do país.

O histórico deste projeto é feito de conquistas tangíveis. Em edições anteriores, os fornecedores selecionados viveram transformações profundas: registaram aumentos de faturação extraordinários — que, em alguns casos, superaram os 400% —, expandiram as suas instalações, aumentaram a contratação local e incrementaram em cerca de 25% a aquisição de matérias-primas locais, gerando uma onda de prosperidade indireta nas suas regiões.

Exemplos vivos destas histórias de sucesso são, a Casa Paixão, em Serpa, que viu o seu negócio de queijadas e popias ganhar uma escala e visibilidade inéditas; o da Confeitaria Monte Verde, onde o impacto da parceria com o Lidl viabilizou a ampliação física das suas instalações, a criação de novos postos de trabalho e a modernização tecnológica dos seus processos de fabrico e a Tradifana, que começou como fornecedora regional e hoje já exporta os seus produtos para outros países do grupo Lidl.

Para esta terceira edição, o Lidl introduz novidades que pretendem tornar o programa ainda mais inclusivo. A primeira grande transformação prende-se com a dimensão das empresas elegíveis. Se antes o foco estava exclusivamente em micro e pequenos fornecedores, o programa abre agora as portas a todas as empresas nacionais, independentemente da sua dimensão.

A segunda novidade é o alargamento das categorias elegíveis. Para além dos quatro grandes eixos que acolhem a diversidade da nossa gastronomia, nomeadamente: ‘Herança’, onde se procuram Queijos e Enchidos DOP, IGP ou regionais; ‘Tradição’, com o foco nos Bolos, Biscoitos e Doçaria Conventual; ‘Essência’ destinada a Azeites, Vinagres, Condimentos e Molhos, a grande novidade deste ano é a ‘Inovação’, dedicada a produtos pioneiros que apresentem abordagens disruptivas, como novas receitas ou formatos surpreendentes.

A terceira grande inovação desta terceira edição, é a cooperação estratégica. Por isso, serão organizados vários encontros ao longo do ano para potenciar a troca de experiências, conhecimentos e contactos, facilitando a integração dos novos fornecedores.

O objetivo é desenhar uma rede onde os produtores possam trocar vivências operacionais, criar sinergias e debater boas práticas. Alexandra Borges, Diretora-Geral de Compras do Lidl Portugal, destaca que esta rede foi desenhada para “fomentar a troca de experiências e de contactos, incentivando a sua entreajuda”, renovando o compromisso de proximidade com o tecido produtivo.

Ao longo das suas edições, o programa trouxe para as lojas do Lidl uma riqueza gastronómica única, preservando sempre a identidade de cada produto e mantendo intacta a marca original do produtor. Os consumidores puderam deliciar-se com as Popias de Azeite alentejanas, os autênticos Ovos Moles de Aveiro, o rústico Bolo de Mel de Cana da Madeira, o típico Folar de Olhão, o intemporal Doce de Abóbora com Noz e a excelência da charcutaria tradicional, como a Farinheira e a Morcela de Seia, ou o Chouriço de Lamego.

Mais do que disponibilizar artigos de grande qualidade, o Lidl assume o papel de verdadeiro parceiros destes fornecedores, conferindo-lhes a estabilidade financeira e a segurança necessárias para continuarem a crescer.

Este compromisso contínuo com a produção local está inscrito no ADN do Lidl, que em Portugal celebra mais de trinta anos de história. Desde a abertura da sua primeira loja em solo nacional, em 1995, a insígnia transformou-se num motor de investimento estruturante.

O investimento estrutural acumulado ao longo deste percurso atinge a marca dos 2 mil milhões de euros. De acordo com o Estudo de Impacto realizado pela consultora independente Forvis Mazars, a contribuição histórica acumulada do Lidl Portugal para o PIB nacional situa-se na ordem dos 44 mil milhões de euros. Hoje, a operação do Lidl, que conta com mais de 290 lojas e emprega mais de 8.000 colaboradores, representa cerca de 1,13% do PIB português.