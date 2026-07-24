Proprietários de O Casarão abrem novo espaço na Várzea Fresca - O Casarão 2

A Sopa da Pedra, servida aos sábados, é um dos pratos mais procurados, juntamente com o Cozido à Portuguesa e o frango assado, no Restaurante O Casarão, em Marinhais. Durante a semana, o restaurante aposta nos menus diários e, ao fim de semana, apresenta uma carta mais diversificada, com especialidades como bochechas de porco, costeletas de borrego, costeletas de vaca e frango grelhado.

Além da cozinha tradicional portuguesa, o Casarão distingue-se pela oferta de pizzas e hambúrgueres e pela realização de noites de fados e de karaoke, procurando proporcionar momentos de convívio aos clientes.

Com capacidade para cerca de 120 pessoas, o Restaurante O Casarão é gerido por Cristiana Bento, uma ex-emigrante, juntamente com o marido, Élio Cruz, que decidiu, no regresso investir na restauração. Formada em Cozinha e Pastelaria pelo Centro de Formação Profissional de Santarém, a empresária é responsável pela confecção das refeições e das sobremesas.

Tendo consolidado O Casarão, o casal decidiu ainda criar um novo espaço de restauração O Casarão 2, com capacidade para 80 pessoas, na localidade vizinha de Várzea Fresca, numa zona de grande movimento entre Coruche e Salvaterra de Magos.

O novo restaurante O Casarão 2 na Várzea Fresca já se encontra em funcionamento, servindo refeições diárias, embora a empresária admita que a oferta ainda será reforçada à medida que forem instalados novos equipamentos.

Nos dois estabelecimentos trabalham actualmente cerca de dez pessoas. Enquanto Cristiana acompanha diariamente a cozinha e a gestão dos restaurantes, Élio Cruz continua ligado à construção civil, actividade profissional que lhe permitiu financiar o novo investimento. “Foi graças ao dinheiro da construção que conseguimos abrir este espaço”, refere.

“Queremos que os clientes, tanto do Casarão de Marinhais como deste novo espaço O Casarão 2, na Várzea Fresca, comam as suas refeições num ambiente tranquilo e familiar, e que sintam confiança para regressar”, refere o casal.

Com uma filosofia assente na qualidade da comida, no atendimento próximo e na melhoria contínua, Cristiana Bento acredita que os seus espaços de restauração continuarão a crescer… um dia de cada vez”.