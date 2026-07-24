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Economia | 24-07-2026 11:50

Tomar ganha universidade politécnica e reforça peso do Médio Tejo no ensino superior

Tomar ganha universidade politécnica e reforça peso do Médio Tejo no ensino superior
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Instituto Politécnico de Tomar passa a designar-se Universidade Politécnica de Tomar a partir de 1 de Agosto. A mudança, sustentada na acreditação máxima atribuída pela A3ES, reforça o estatuto de uma instituição com presença em Tomar e Abrantes e pode aumentar a capacidade da região para atrair estudantes, investigadores, empresas e investimento.

O Médio Tejo vai passar a ter uma universidade politécnica. O Instituto Politécnico de Tomar (IPT) recebeu acreditação institucional da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) pelo período máximo de seis anos, sem condições, ficando habilitado a adoptar a designação de Universidade Politécnica de Tomar. A alteração produz efeitos a partir de 1 de Agosto, data em que entra em vigor a nova legislação do ensino superior. A Lei n.º 32/2026, publicada a 20 de Julho, determina que a conversão dos institutos politécnicos em universidades politécnicas ocorre automaticamente quando as instituições tenham uma acreditação sem condições atribuída pela A3ES.
A decisão representa um reforço do posicionamento de Tomar e do Médio Tejo no mapa nacional do ensino superior. A instituição desenvolve actividade nos campus de Tomar e Abrantes e reúne uma comunidade académica de cerca de 2.300 estudantes, 300 docentes e 125 técnicos e trabalhadores administrativos. A passagem a universidade politécnica poderá dar maior projecção à instituição na captação de estudantes nacionais e estrangeiros, na investigação aplicada e na criação de parcerias com empresas, municípios e organizações da região. Num território confrontado com o envelhecimento da população, a saída de jovens e dificuldades na fixação de quadros qualificados, o reforço do ensino superior assume também uma dimensão económica e social. A presença de estudantes movimenta o mercado de arrendamento, a restauração, o comércio e os serviços, enquanto os projectos de investigação e inovação podem contribuir para modernizar empresas e encontrar respostas para problemas concretos do território, refere a instituição. O impacto estende-se igualmente a Abrantes, onde funciona a Escola Superior de Tecnologia, reforçando a dimensão supramunicipal da instituição.
A acreditação institucional atribuída pela A3ES resulta de uma avaliação à governação, gestão estratégica, oferta formativa, qualificação dos docentes, investigação, internacionalização e ligação à sociedade. O processo inclui a análise da documentação apresentada e visitas de peritos externos. A decisão reconheceu também o Sistema Integrado de Gestão da Qualidade do Politécnico de Tomar, certificado pela norma ISO 9001 desde 2025. Para o presidente da instituição, João Coroado, a acreditação máxima confirma “um percurso construído com exigência, responsabilidade e qualidade”. “A obtenção da acreditação máxima constitui um momento de satisfação para o Politécnico de Tomar. Confirma a consistência do nosso projecto institucional e distingue o trabalho desenvolvido por toda a comunidade académica ao longo dos últimos anos”, afirma.

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