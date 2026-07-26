Escola Agrária de Santarém integra projecto de 3,5 milhões para atrair jovens para a agricultura

A Escola Superior Agrária de Santarém integra um consórcio nacional que pretende reforçar a atractividade das ciências agrárias e veterinárias junto dos jovens. O projecto Farm4Future envolve também as escolas agrárias de Castelo Branco, Coimbra e Viseu e dispõe de um orçamento global de 3,5 milhões de euros. No âmbito deste projecto, o Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) vai atribuir bolsas de estudo aos 12 estudantes com melhores classificações de acesso às licenciaturas de Agronomia e Enfermagem Veterinária no ano lectivo de 2026/2027.

As bolsas correspondem ao valor da propina anual, fixado em 697 euros, e destinam-se aos alunos que ingressem nos dois cursos ministrados na Escola Superior Agrária de Castelo Branco. A atribuição não exige candidatura, sendo os estudantes elegíveis considerados automaticamente depois de efectuarem a matrícula. A medida integra o Farm4Future, projecto financiado através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e dos fundos europeus Next Generation EU, que reúne as escolas superiores agrárias de Santarém, Castelo Branco, Coimbra e Viseu. Entre as iniciativas previstas está a realização de semanas de actividades nas quatro instituições do consórcio, incluindo a Escola Superior Agrária de Santarém, dirigidas a alunos do ensino secundário e profissional. O objectivo é dar a conhecer os cursos, as saídas profissionais e as oportunidades existentes nos sectores agrícola, agro-alimentar e da saúde animal.

O projecto pretende ainda modernizar o ensino nas áreas das ciências agrárias e veterinárias, aproximando a formação das novas tecnologias e dos desafios que se colocam à agricultura, nomeadamente ao nível da sustentabilidade, da inovação e da qualificação dos profissionais. Está também prevista a criação de um Centro de Divulgação das Ciências Agrárias, denominado Farm2. O orçamento global de 3,5 milhões de euros será distribuído pelos vários promotores de acordo com uma chave previamente definida entre as instituições envolvidas.