Universidade de Leiria e Oeste quer atrair e fixar talento num território de oportunidades

A escolha de uma instituição de ensino superior representa uma decisão determinante para milhares de jovens, influenciando não apenas o percurso académico, mas também as oportunidades profissionais, pessoais e territoriais que irão marcar o seu futuro.

É neste contexto que surge a Universidade de Leiria e Oeste (ULO), resultante da transformação do Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria) numa universidade pública de referência nacional e vocação internacional, afirmando-se como uma escolha diferenciadora para os estudantes que procuram conciliar uma formação de qualidade com fortes perspetivas de desenvolvimento académico, profissional e pessoal.

A nova instituição herda o percurso desenvolvido pelo Politécnico de Leiria ao longo das últimas décadas, assente na qualidade do ensino, na proximidade às empresas, na ligação ao território e na capacidade de inovação, assumindo simultaneamente uma nova ambição científica e académica.

Num contexto marcado pela inteligência artificial, digitalização, transformação industrial e desafios ambientais e sociais, a formação dos futuros profissionais exige competências técnicas, mas também criatividade, capacidade de adaptação, espírito empreendedor e aptidão para trabalhar em ambientes multidisciplinares.

“A Universidade de Leiria e Oeste pretende responder a estes desafios, conciliando a forte componente prática e aplicada que sempre caracterizou o IPLeiria com o reforço da investigação, da produção científica e da internacionalização”, destaca Carlos Rabadão, presidente da instituição.

A atractividade da universidade está igualmente associada ao território onde se insere. A região de Leiria e Oeste destaca-se pelo dinamismo empresarial, pela capacidade exportadora, pelas oportunidades de empregabilidade e pela qualidade de vida que oferece aos estudantes e diplomados.

Neste contexto, a ULO assume como objectivo atrair e fixar talento, reforçando a ligação ao tecido económico e social e proporcionando experiências académicas diferenciadoras, próximas do mundo real e orientadas para os desafios do futuro.

A Universidade de Leiria e Oeste inicia, assim, uma nova etapa no ensino superior português, afirmando-se como um projeto de desenvolvimento para os estudantes, para o território e para o país.