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Economia | 27-07-2026 21:00

AgroGlobal regressa ao CNEMA e à Quinta da Alorna em Setembro

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A AgroGlobal 2027 vai decorrerde 7 a 9 de Setembro, em simultâneo no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém, e na Quinta da Alorna, em Almeirim.

A AgroGlobal vai decorrer este ano nos dias 7, 8 e 9 de Setembro de 2027, em simultâneo no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém, e na Quinta da Alorna, em Almeirim.

Considerado um dos mais relevantes encontros profissionais do sector agrícola em Portugal, o certame irá evoluir “com um posicionamento mais tecnológico, sustentável e ambientalmente responsável, com aposta nas novas tecnologias e numa agricultura mais eficiente, inteligente e orientada para o futuro”, partilhou a organização, a cargo do CNEMA.

Na Quinta da Alorna, os visitantes encontrarão uma dinâmica renovada, com alargamento a novas culturas, novas infraestruturas e melhores condições de visita. No CNEMA, a organização pretende proporcionar a todos os profissionais e visitantes uma vasta interacção com as organizações presentes, novos motivos de interesse em exposição nos inovadores pavilhões temáticos e desafiantes demonstrações de máquinas e equipamentos.

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