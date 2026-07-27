Empresa americana escolheu Alverca para crescer na Europa

A empresa norte-americana 630 Aerospace escolheu o concelho de Vila Franca de Xira para estabelecer a sua operação no mercado europeu e as novas instalações foram inauguradas na última semana pelo presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, numa sessão realizada à porta fechada.

Presente em Portugal desde 2022, a 630 Aerospace dedica-se à reparação e revisão de componentes aeronáuticos e as novas instalações em Alverca representam um investimento superior a seis milhões de euros. Em quatro anos de actividade, a empresa diz ter registado um crescimento acelerado, duplicando anualmente a facturação e o número de trabalhadores, contando actualmente com uma equipa qualificada de 32 colaboradores de várias nacionalidades.

A partir de Alverca, a empresa exporta 99% da sua produção para mercados internacionais, prestando serviços de reparação de componentes dos principais fabricantes mundiais de aeronaves, com excepção de motores, asas e fuselagem. Entre os seus clientes encontram-se operadores e empresas como a Turkish Airlines, Air France, Brussels Airlines, Lufthansa Technik e TAP.

Durante a visita, explica o município, o presidente da câmara destacou a importância deste investimento para o concelho, sublinhando que a presença da 630 Aerospace reforça o sector aeronáutico local e constitui “um exemplo de investimento que nos traz tantos desafios como oportunidades”, reafirmando a abertura do município à captação de projectos geradores de valor acrescentado.

O CEO da empresa, Andrew Somar, explicou que a escolha de Vila Franca de Xira resultou de uma combinação de factores considerados únicos. Entre eles destacou a existência de conhecimento especializado na área aeroespacial, a excelente rede de acessibilidades rodoviárias e ferroviárias, a proximidade ao Aeroporto Humberto Delgado e, sobretudo, a atitude proactiva do executivo municipal na promoção do investimento. “O conjunto destes factores, aliado ao espírito da população, foi decisivo para a nossa escolha. Estamos muito satisfeitos com a decisão que tomámos e queremos permanecer em Vila Franca de Xira, continuando a investir”, afirmou o responsável, que acompanha a empresa a partir de Miami nos Estados Unidos.

Já o director-geral da empresa em Portugal, André Garcia, revelou que, após anos em que o crescimento chegou a atingir os 300%, a expectativa passa agora por crescer cerca de 100% ao ano durante os próximos três anos e, a partir de 2030, manter um ritmo de crescimento anual na ordem dos 20%. “O compromisso é crescer de forma sustentada e com uma perspectiva de longo prazo, tendo como objectivo tornar-nos uma referência europeia na reparação aeronáutica, num sector onde a confiança é determinante”, afirmou.

A visita integrou a iniciativa municipal “+Proximidade”, que promove o contacto regular do executivo da câmara com empresas de diferentes sectores de actividade instaladas nas várias freguesias do concelho.