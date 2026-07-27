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Economia | 27-07-2026 18:00

Novo Banco distinguido como melhor banco para PME em Portugal

Novo Banco distinguido como melhor banco para PME em Portugal
Novo Banco recebeu prémio como sendo a melhor instituição bancária pela revista Euromoney - foto DR
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Prémio entregue na cerimónia dos ‘Euromoney Awards for Excellence 2026’ realizada a 16 de Julho, reflecte a estratégia consistente de apoio às pequenas e médias empresas.

O Novo Banco foi distinguido pela revista Euromoney com o prémio ‘Best Bank for SMEs in Portugal 2026’, um reconhecimento da qualidade da sua oferta para pequenas e médias empresas, da proximidade ao tecido empresarial e da capacidade de responder de forma eficaz às necessidades de um segmento estratégico para a economia portuguesa.
Para Mark Bourke, CEO do Novo Banco, esta distinção é um motivo de grande orgulho. “O prémio reconhece a confiança que as PME portuguesas depositam em nós e o trabalho desenvolvido pelas nossas equipas para apoiar o crescimento e a transformação das empresas. Num contexto económico cada vez mais exigente, continuaremos focados em disponibilizar soluções competitivas, especializadas e inovadoras que contribuam para o desenvolvimento sustentável do tecido empresarial português.”
Numa nota de imprensa, o Novo Banco refere que o prémio reforça o posicionamento da instituição como um dos principais parceiros financeiros das empresas em Portugal e reconhece o seu contributo para o crescimento, competitividade e internacionalização da economia portuguesa.

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