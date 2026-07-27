Novo Banco distinguido como melhor banco para PME em Portugal

O Novo Banco foi distinguido pela revista Euromoney com o prémio ‘Best Bank for SMEs in Portugal 2026’, um reconhecimento da qualidade da sua oferta para pequenas e médias empresas, da proximidade ao tecido empresarial e da capacidade de responder de forma eficaz às necessidades de um segmento estratégico para a economia portuguesa.

Para Mark Bourke, CEO do Novo Banco, esta distinção é um motivo de grande orgulho. “O prémio reconhece a confiança que as PME portuguesas depositam em nós e o trabalho desenvolvido pelas nossas equipas para apoiar o crescimento e a transformação das empresas. Num contexto económico cada vez mais exigente, continuaremos focados em disponibilizar soluções competitivas, especializadas e inovadoras que contribuam para o desenvolvimento sustentável do tecido empresarial português.”

Numa nota de imprensa, o Novo Banco refere que o prémio reforça o posicionamento da instituição como um dos principais parceiros financeiros das empresas em Portugal e reconhece o seu contributo para o crescimento, competitividade e internacionalização da economia portuguesa.