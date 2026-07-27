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Economia | 27-07-2026 15:00

Refood de Santarém recolhe pilhas e lâmpadas para apoiar combate ao desperdício alimentar

pilhas reciclagem pilha
foto ilustrativa
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Comunidade pode entregar resíduos usados no núcleo de Santarém até 30 de Setembro. Os espaços da Refood que conseguirem as maiores recolhas vão receber novos equipamentos de refrigeração.

O núcleo da Refood em Santarém está a funcionar como ponto de recolha de pilhas e lâmpadas usadas, numa campanha que junta a defesa do ambiente ao combate ao desperdício alimentar. A segunda edição da iniciativa “Desperdício Zero, Impacto Duplo” foi prolongada até 30 de Setembro e desafia a comunidade a encaminhar correctamente resíduos considerados perigosos. A campanha é promovida pela ERP Portugal, entidade gestora de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e de baterias, em parceria com a Orima e a Refood. O objectivo é alertar a população para os riscos ambientais e de saúde pública associados ao abandono de pilhas e lâmpadas no lixo comum, ao mesmo tempo que se apoia o trabalho social desenvolvido pela organização.
As pilhas e lâmpadas podem conter metais pesados e substâncias tóxicas que, quando não são devidamente encaminhadas para reciclagem, podem contaminar os solos e os cursos de água, afectando também a saúde humana e animal. “A comunidade de Santarém tem agora mais tempo para fazer a sua parte e reforçar este impacto positivo”, refere Rosa Monforte, directora-geral da ERP Portugal, sublinhando que cada resíduo entregue representa um contributo para a protecção do ambiente e para a missão da Refood. A população pode deixar as pilhas e lâmpadas usadas no núcleo da Refood Santarém durante o respectivo horário de funcionamento. A ERP Portugal ficará responsável pela recolha e pelo encaminhamento dos materiais para reciclagem, de acordo com as normas ambientais. Para incentivar a participação, a Orima vai oferecer equipamentos de refrigeração novos e mais eficientes aos núcleos da Refood que recolherem as maiores quantidades de resíduos. Os equipamentos vão permitir aumentar a capacidade de conservação de alimentos e ajudar a reduzir ainda mais o desperdício alimentar.

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