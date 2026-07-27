Refood de Santarém recolhe pilhas e lâmpadas para apoiar combate ao desperdício alimentar
Comunidade pode entregar resíduos usados no núcleo de Santarém até 30 de Setembro. Os espaços da Refood que conseguirem as maiores recolhas vão receber novos equipamentos de refrigeração.
O núcleo da Refood em Santarém está a funcionar como ponto de recolha de pilhas e lâmpadas usadas, numa campanha que junta a defesa do ambiente ao combate ao desperdício alimentar. A segunda edição da iniciativa “Desperdício Zero, Impacto Duplo” foi prolongada até 30 de Setembro e desafia a comunidade a encaminhar correctamente resíduos considerados perigosos. A campanha é promovida pela ERP Portugal, entidade gestora de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e de baterias, em parceria com a Orima e a Refood. O objectivo é alertar a população para os riscos ambientais e de saúde pública associados ao abandono de pilhas e lâmpadas no lixo comum, ao mesmo tempo que se apoia o trabalho social desenvolvido pela organização.
As pilhas e lâmpadas podem conter metais pesados e substâncias tóxicas que, quando não são devidamente encaminhadas para reciclagem, podem contaminar os solos e os cursos de água, afectando também a saúde humana e animal. “A comunidade de Santarém tem agora mais tempo para fazer a sua parte e reforçar este impacto positivo”, refere Rosa Monforte, directora-geral da ERP Portugal, sublinhando que cada resíduo entregue representa um contributo para a protecção do ambiente e para a missão da Refood. A população pode deixar as pilhas e lâmpadas usadas no núcleo da Refood Santarém durante o respectivo horário de funcionamento. A ERP Portugal ficará responsável pela recolha e pelo encaminhamento dos materiais para reciclagem, de acordo com as normas ambientais. Para incentivar a participação, a Orima vai oferecer equipamentos de refrigeração novos e mais eficientes aos núcleos da Refood que recolherem as maiores quantidades de resíduos. Os equipamentos vão permitir aumentar a capacidade de conservação de alimentos e ajudar a reduzir ainda mais o desperdício alimentar.