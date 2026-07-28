Cluster do Desporto visita fábrica de quadros de bicicletas e aponta Marrocos como nova oportunidade

Uma delegação do Cluster Indústria e Tecnologias do Desporto, liderada pelo secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, visitou no dia 24 de Julho a empresa Triangle’s, em Águeda, considerada pelo seu CEO, João Paulo Oliveira, como “a melhor fábrica de quadros de bicicletas de alumínio do mundo”. A visita decorreu no âmbito da apresentação do plano estratégico 2027‑2030 do Cluster.

Durante a sessão, o presidente da Direcção do Cluster, José Eduardo Carvalho, destacou como oportunidade estratégica o reforço das relações comerciais e de investimento com Marrocos, sublinhando que a realização do Mundial de Futebol 2030, organizado por Portugal, Espanha e Marrocos, abre “um potencial de cooperação muito grande” para as empresas portuguesas da fileira do desporto.

Criado pela Associação Industrial Portuguesa e reconhecido oficialmente em 2024, o Cluster desenvolve actividade desde Julho de 2025 e tem como objectivo reforçar a capacidade exportadora e a internacionalização das PME ligadas às tecnologias e indústria do desporto. É composto por 45 entidades, entre associações, universidades e empresas. O sector representa em Portugal 16 mil empresas, 45 mil trabalhadores e um volume de negócios de 2,1 mil milhões de euros.

A Triangle’s, membro fundador do Cluster, dedica‑se à produção de quadros de alumínio de alta tecnologia para bicicletas eléctricas. Foi pioneira na produção automatizada de quadros, com processos inovadores de soldadura e equipamentos de última geração desde a hidroformação aos tratamentos térmicos, corte, lavagem e pintura. Fundada em 2015, começou a produzir em 2017 e fabricou 100 mil quadros em 2025, quase todos para exportação. Emprega 350 trabalhadores, 42% de 14 nacionalidades, e integra desde 2023 o universo da Semapa.

No final de 2025, a empresa adquiriu os activos de uma fábrica belga de termoplásticos compósitos e transferiu o equipamento para Portugal. Com um investimento de 29 milhões de euros, está a construir uma nova unidade que permitirá produzir, até ao final do ano, quadros em termoplástico compósito, uma matéria‑prima rígida e reciclável. As duas fábricas ocupam 39 mil m².

Segundo João Paulo Oliveira, a tecnologia de termoplástico compósito tem aplicações que vão além da mobilidade, nomeadamente na aeronáutica e na defesa, áreas onde a Triangle’s pretende desenvolver novos projectos.