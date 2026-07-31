AIP na Carldora, no âmbito do Roteiro pela Indústria Transformadora

Uma delegação da Associação Industrial Portuguesa (AIP) constituída por dirigentes institucionais e directores operacionais e liderada pelo seu presidente, José Eduardo Carvalho, visitou, dia 22 de Julho, as instalações da empresa Carldora, nas Colmeias, em Leiria, no âmbito do Roteiro pela Indústria Transformadora, que a AIP realiza desde há três anos.

Fundada por Emídio Gaspar, em 1976, e hoje liderada por Carla Gaspar, a Carldora foi pioneira em Portugal na concepção e fabrico de cofragens, andaimes e escoramentos metálicos.

Actualmente com 43 trabalhadores, concebe, projecta e fabrica cofragens, andaimes, escoramentos, entivações de valas, contenções de fachadas e estruturas especiais para obras civis e públicas.

Tendo iniciado a internacionalização na qualidade de parceiro dos clientes nacionais, tem actualmente filiais em Angola, Moçambique e Argélia, exportando para 38 países, cerca de 96% da produção, entre estudos, projectos técnicos e obras.

O plano de internacionalização para os próximos dois anos, tem seleccionado como mercados alvo Marrocos, Argélia, Tanzânia, Nigéria, Quénia e Senegal.

A Carldora vai avançar, ainda este ano, com um projecto de ampliação das instalações que aumenta o parque fabril para 12 700 metros quadrados. Este investimento ampliará a capacidade produtiva da empresa para cerca do dobro.