uma parceria com o Jornal Expresso
31/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Economia | 31-07-2026 15:00

AIP na Carldora, no âmbito do Roteiro pela Indústria Transformadora

AIP na Carldora, no âmbito do Roteiro pela Indústria Transformadora
AIP visitou a Carldora, pioneira em Portugal no fabrico de cofragens - foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Empresa de Leiria exporta cerca de 96% da produção para 38 países dos cinco continentes.

Uma delegação da Associação Industrial Portuguesa (AIP) constituída por dirigentes institucionais e directores operacionais e liderada pelo seu presidente, José Eduardo Carvalho, visitou, dia 22 de Julho, as instalações da empresa Carldora, nas Colmeias, em Leiria, no âmbito do Roteiro pela Indústria Transformadora, que a AIP realiza desde há três anos.
Fundada por Emídio Gaspar, em 1976, e hoje liderada por Carla Gaspar, a Carldora foi pioneira em Portugal na concepção e fabrico de cofragens, andaimes e escoramentos metálicos.
Actualmente com 43 trabalhadores, concebe, projecta e fabrica cofragens, andaimes, escoramentos, entivações de valas, contenções de fachadas e estruturas especiais para obras civis e públicas.
Tendo iniciado a internacionalização na qualidade de parceiro dos clientes nacionais, tem actualmente filiais em Angola, Moçambique e Argélia, exportando para 38 países, cerca de 96% da produção, entre estudos, projectos técnicos e obras.
O plano de internacionalização para os próximos dois anos, tem seleccionado como mercados alvo Marrocos, Argélia, Tanzânia, Nigéria, Quénia e Senegal.
A Carldora vai avançar, ainda este ano, com um projecto de ampliação das instalações que aumenta o parque fabril para 12 700 metros quadrados. Este investimento ampliará a capacidade produtiva da empresa para cerca do dobro.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Vale Tejo
    29-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região