IC CAR na 1.ª linha da evolução do sector automóvel

A oficina IC CAR, em Samora Correia, está habilitada a prestar um serviço completo de manutenção e reparação automóvel, desde o diagnóstico da avaria, à substituição de pneus, revisões, manutenção mecânica, bem como serviços de chapa e pintura. Além disso, há cerca de dois anos que é especializada também na manutenção de veículos eléctricos e conta com técnicos especificamente formados para aquele tipo de intervenção.

Os profissionais habilitados para intervir em veículos eléctricos frequentaram formação especializada, com componente teórica e prática, onde aprenderam a trabalhar em segurança com sistemas de alta tensão e baterias, adquirindo as competências necessárias.

Bento Pereira e Ana Martins, proprietários e sócios-gerentes da IC CAR desde 2011, têm dado resposta à constante evolução do mercado automóvel e por isso prepararam-se para o aumento dos veículos eléctricos e híbridos, mas acreditam que têm outro desafio à porta.

“Neste momento, a principal tendência passa pelo crescimento dos veículos eléctricos, que já representam uma parte significativa do parque automóvel. No entanto, acreditamos que esta tecnologia não será a solução definitiva para o futuro, até porque existem desafios importantes, como a reciclagem das baterias e o impacto ambiental associado ao seu ciclo de vida. Na nossa perspectiva, o hidrogénio poderá vir a assumir um papel muito relevante na mobilidade do futuro. Se for esse o caminho, estaremos preparados na altura certa”.

A mudança de instalações, em 2021, foi outro investimento feito em função do aumento de clientes e dos desafios a enfrentar. “Fizemos uma remodelação completa do novo espaço para o adaptar às necessidades da oficina e, desde então, passámos a contar com um ambiente mais moderno, que nos permitiu ampliar os serviços e melhorar as condições de trabalho”, sublinham.

A IC CAR trabalha com praticamente todas as companhias de seguros e também com empresas de aluguer automóvel, estando preparada para acompanhar todo o processo de reparação de viaturas sinistradas, desde a comunicação com as seguradoras até à conclusão da intervenção.

“Queremos que os clientes saibam que encontram aqui uma oficina de confiança, onde podem tratar de todas as necessidades da sua viatura no mesmo local. Prestamos um serviço completo e global, desde a mecânica à electrónica, chapa, pintura e manutenção de veículos eléctricos e de combustão, garantindo qualidade, profissionalismo e comodidade”.

Localizada no n.º 229 da Rua dos Operários Agrícolas, a oficina está aberta de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30.