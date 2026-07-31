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Economia | 31-07-2026 12:00

Novo instituto de beleza reforça comércio no centro histórico de Abrantes

Novo instituto de beleza reforça comércio no centro histórico de Abrantes
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Programa “+ Comércio no Centro” prevê uma comparticipação de 50% do valor mensal da renda, até ao limite de 250 euros, e abrange novas actividades económicas instaladas nas Áreas de Reabilitação Urbana de Abrantes, Alferrarede e Rossio ao Sul do Tejo.

Abertura do “Alice Amorim Studio”, na Rua de Santa Isabel, vai trazer uma nova actividade económica ao centro histórico de Abrantes e beneficiar de um apoio municipal destinado a incentivar a ocupação de espaços comerciais e a atrair clientes para uma zona da cidade que continua a procurar ganhar nova dinâmica. A Câmara de Abrantes aprovou a atribuição de um apoio financeiro à instalação do instituto de beleza, no âmbito do programa municipal “+ Comércio no Centro”. O município vai comparticipar metade do valor da renda durante 12 meses, num apoio global de 1.800 euros.
A medida permite aliviar os encargos iniciais do novo estabelecimento e pretende contribuir para a diversificação da oferta comercial no centro histórico. A instalação de novos negócios é encarada pela autarquia como uma forma de aumentar a circulação de pessoas, estimular o comércio já existente e combater a presença de lojas devolutas.
O programa “+ Comércio no Centro” prevê uma comparticipação de 50% do valor mensal da renda, até ao limite de 250 euros, e abrange novas actividades económicas instaladas nas Áreas de Reabilitação Urbana de Abrantes, Alferrarede e Rossio ao Sul do Tejo.
Com este incentivo, o município procura criar condições para a fixação de pequenos negócios e serviços, reforçando a atractividade comercial das zonas urbanas mais antigas e contribuindo para a sua revitalização económica e social.

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