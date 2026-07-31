Novo instituto de beleza reforça comércio no centro histórico de Abrantes

Abertura do “Alice Amorim Studio”, na Rua de Santa Isabel, vai trazer uma nova actividade económica ao centro histórico de Abrantes e beneficiar de um apoio municipal destinado a incentivar a ocupação de espaços comerciais e a atrair clientes para uma zona da cidade que continua a procurar ganhar nova dinâmica. A Câmara de Abrantes aprovou a atribuição de um apoio financeiro à instalação do instituto de beleza, no âmbito do programa municipal “+ Comércio no Centro”. O município vai comparticipar metade do valor da renda durante 12 meses, num apoio global de 1.800 euros.

A medida permite aliviar os encargos iniciais do novo estabelecimento e pretende contribuir para a diversificação da oferta comercial no centro histórico. A instalação de novos negócios é encarada pela autarquia como uma forma de aumentar a circulação de pessoas, estimular o comércio já existente e combater a presença de lojas devolutas.

O programa “+ Comércio no Centro” prevê uma comparticipação de 50% do valor mensal da renda, até ao limite de 250 euros, e abrange novas actividades económicas instaladas nas Áreas de Reabilitação Urbana de Abrantes, Alferrarede e Rossio ao Sul do Tejo.

Com este incentivo, o município procura criar condições para a fixação de pequenos negócios e serviços, reforçando a atractividade comercial das zonas urbanas mais antigas e contribuindo para a sua revitalização económica e social.