Pelarigo Máquinas organizou primeiro Row Show da GRIMME em Salvaterra de Magos

Cerca de 50 agricultores participaram, no dia 9 de Julho, no primeiro Row Show da GRIMME realizado em Portugal, uma iniciativa promovida pela Pelarigo Máquinas, representante da marca alemã no mercado nacional, num terreno da empresa Cabaz Verde, em Salvaterra de Magos.

Ao contrário das habituais exposições de maquinaria, o conceito Row Show leva as máquinas para o campo, permitindo aos agricultores observarem o seu desempenho em condições reais de trabalho. Em destaque esteve a primeira colhedora automotriz GRIMME Varitron 470 de quatro linhas vendida em Portugal, destinada à colheita de batata, cenoura, cebola e outras culturas hortícolas.

Na abertura da iniciativa, Bruno Pelarigo, sócio-gerente da Pelarigo Máquinas, explicou que o objectivo foi dar a conhecer as vantagens da mecanização num contexto em que os agricultores enfrentam dificuldades crescentes, desde a falta de mão-de-obra especializada aos baixos preços pagos à produção.

“Queremos transmitir aos agricultores que não estamos presentes apenas nos bons momentos. Nas horas de dificuldade estamos cá para identificar os problemas, perceber as necessidades e transmitir confiança e acompanhamento”, afirmou.

A demonstração contou com a presença de Philipp Grimme, um dos sócios da fabricante alemã, e de Konrad Broxtermann, responsável da empresa para o mercado ibérico. A presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, Helena Neves, também marcou presença, destacando a importância da inovação tecnológica para aumentar a competitividade das explorações agrícolas.

Durante a demonstração, a Varitron 470 evidenciou elevada capacidade para trabalhar em terrenos difíceis, graças à tracção às quatro rodas e aos sistemas automáticos de controlo, aumentando a produtividade.

A Grimme Varitron 470 pode ser adaptada à colheita de batata, cenoura, cebola e outras culturas. Na versão de quatro linhas, realiza, em condições normais, o corte da rama e a colheita numa única passagem. Os sistemas TerraControl, Speedtronic-Web e MultiSep ajustam automaticamente o processo de colheita, reduzindo perdas e melhorando a limpeza do produto.

Equipada com motor Mercedes MTU de 460 cv, tremonha NonstopBunker de 7 toneladas e sistemas digitais de monitorização, combina elevado desempenho, eficiência operacional e conforto para o operador.