The Spa by Mina Alves já abriu em Santarém

O The Spa by Mina Alves, em Santarém, apresenta-se como um ‘boutique spa’ direccionado a pessoas que vivem sob elevados níveis de stress físico e mental e que procuram recuperar equilíbrio, descanso e bem-estar de forma mais consciente e personalizada.

O espaço foi pensado para profissionais com rotina exigente, pessoas com fadiga física, tensão muscular, sobrecarga emocional e necessidade de desaceleração do sistema nervoso, “através do toque terapêutico, da desaceleração sensorial e de experiências desenhadas para restaurar o corpo e a mente”.

“O principal diferencial do The Spa by Mina Alves é a combinação entre abordagem terapêutica, bem-estar sensorial e foco na recuperação do sistema nervoso e do stress físico do dia-a-dia”, afirma Mina Alves.

Os tratamentos são personalizados e adaptados às necessidades de cada cliente, unindo toque consciente, banhos de imersão e um ambiente sensorial pensado para promover desaceleração, equilíbrio e recuperação física e mental, através de elementos naturais e experiências desenhadas para restaurar corpo e mente.

A proprietária, Mina Alves, explica o que a levou a investir no espaço. “A minha formação em reabilitação e massagem desportiva, aliada à experiência internacional na área do wellness e spa, também traz uma abordagem mais consciente e técnica ao cuidado do corpo”.

Entre os serviços disponíveis estão: banhos de imersão; massagens personalizadas, e tratamentos faciais personalizados. O cliente participa activamente na escolha da experiência. Existindo sempre um momento de escuta antes de cada tratamento, porque Mina Alves acredita que o bem-estar não deve ser algo padronizado.

“Tenho formação na área da saúde, com especialização em Medicina de Reabilitação Desportiva pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), além de formação internacional na London Wellness Academy e formações contínuas em protocolos profissionais de spa, wellness e cuidados faciais com marcas internacionais da área”, refere, acrescentando informações sobre a experiência adquirida. “Ao longo dos últimos anos construí o meu percurso profissional entre hotéis cinco estrelas e projectos internacionais ligados ao wellness e hospitalidade de luxo. Trabalhei em diferentes contextos operacionais e de pré-abertura, tanto como terapeuta como em funções de liderança e formação”.

Refere ainda que a escolha de Santarém assenta numa ligação emocional à região e por a mesma permitir um alinhamento com “uma visão de bem-estar mais tranquila e desacelerada, longe da pressão dos grandes centros urbanos”.

Nesta fase inicial, o espaço funciona de forma exclusiva e personalizada para garantir proximidade, qualidade e atenção ao detalhe.