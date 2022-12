Feira de Pernes anima feriado com tasquinhas, baile e música

A Feira de Pernes, cuja primeira edição ocorreu há 359 anos, volta a realizar-se a 8 de Dezembro, após dois anos de interrupção devido às restrições impostas pela Covid-19. No dia anterior, à noite, a Feira arranca na Sociedade Recreativa e Filarmónica Pernense (SRFP) - Música Velha, com o Baile da Feira, a actuação da Banda Enigma às 22h00 e mais música com o DJ Francis, a partir das duas da manhã.

O espaço de restauração Amigos da Moita & Música Nova, duas colectividades de Pernes, também abre dia 7 para jantares e durante o feriado de 8 de Dezembro, todo o dia. A animação musical é assegurada pelo grupo Ménage à Trois. Funciona também durante a feira, a tasquinha do Atlético Clube de Pernes.

Este ano a actividade da Sociedade Musical União Pernense - Música Nova, está limitada, devido à derrocada da sede (que estava em obras), em Agosto.

Tradicionalmente ligada à produção do azeite era na Feira de Pernes que, em tempos mais recuados, se estabeleciam os preços da colheita de cada ano. O êxito comercial da feira acabava por depender da boa ou má safra anual - muito azeite, boa feira, mau ano de azeite, feira fraca.

Para além de local de comércio de quinquilharias, calçado, roupa e utensílios agrícolas, a feira de Pernes sempre foi um espaço de convívio e de confraternização, com venda de frutos secos e espaços de comes e bebes.