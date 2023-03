“Costumo ir ver os concertos da Festa de S. José e não perco a corrida de toiros”

Gosta das Festas de S. José? As Festas de S. José têm como intuito dar a conhecer as tradições ribatejanas e traz muita gente à cidade. Costumo ir ver os concertos e não perco a corrida de toiros.

S. José é o patrono dos carpinteiros e dos artífices. Da sua experiência, é fácil, nos tempos actuais, encontrar um carpinteiro ou um qualquer artífice para fazer qualquer trabalho ou reparação lá em casa ou a solução é fazer você mesma? É fácil encontrar, mas a disponibilidade deles para fazerem os trabalhos é que não é muita.

Uma das localizações a ser considerada para a construção de um novo aeroporto é Santarém. Gostaria que fosse essa a aprovada ou preferia os aviões mais longe daqui? Claro que sim, se isso acontecesse era uma

mais-valia para a nossa região.

Acredita que, algum dia, o rio Tejo, nesta zona de Santarém, irá ter a atenção e as obras de que necessita? Acredito que sim porque, tal como já foi provado, apesar de nenhuma estrutura estar em risco deve-se prevenir possíveis riscos a longo prazo. Portanto, as obras prendem-se não só com eventuais questões de segurança mas também com a necessidade de requalificação das margens do rio.

Sabe há quantos anos decorrem as obras de consolidação das encostas da cidade? Sei que já decorrem há alguns anos, mas não sei quantos. Penso que deve ser uma obra complexa, mas há anos que se ouve falar nelas, já deviam estar concluídas.

Gosta de viver em Santarém? Gosto sim, é uma cidade calma e está geograficamente bem situada.

Quais as principais obras dos últimos anos no concelho? Nos últimos tempos tem-se visto a requalificação de algumas estradas e foram feitas algumas obras no centro histórico da cidade, mas penso que falta ainda incentivo para a abertura de novas lojas. É difícil dizer o que está por fazer porque há sempre muito a fazer para que a cidade tenha mais vida e atraia mais pessoas. No entanto, acho que as rotundas deviam ser limpas e melhoradas pois são um cartão-de-visita. E, brincando um pouco, o melhor que vai acontecer em Santarém é a abertura da “ Casa do Benfica” no Jardim da Liberdade”.