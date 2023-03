Festas de São José são um marco importante para Santarém

Santarém está em festa até domingo, 19 de Março, Dia de São José e feriado municipal na capital de distrito. As Festas de São José regressaram sem máscaras ao Campo Infante da Câmara onde o popular Quim Barreiros tocou na noite de abertura, no dia 15 de Março. O cartaz de concertos prossegue com o grupo Três Bairros e tunas (dia 16), Conservatório de Música de Santarém e Ana Bacalhau (17), Miguel Ferreira e Fernando Daniel (18) e Orquestra Típica Scalabitana (19), que festeja em palco o 77º aniversário. À meia-noite de dia 18 é lançado fogo-de-artifício para assinalar a entrada no dia 19 de Março.

No recinto não vão faltar actividades equestres, tauromáquicas e desportivas, diversões e artesanato. A Casa do Campino vai ter nesta edição uma praça das freguesias onde as 18 freguesias mostrarão o que têm de melhor. Vai haver também um festival de sopas com associações de diversas freguesias e, ainda no campo da gastronomia, quatro tasquinhas exploradas por colectividades vão servir petiscos e refeições.

Na apresentação do certame, o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, classificou as Festas de São José como um marco importante para a comunidade e um ponto de encontro para os jovens e menos jovens, onde se celebram as tradições locais. “Queremos que sejam umas grandes festas, tal como foram no passado; aliás, queremos que sejam ainda melhores”, afirmou, destacando o envolvimento das freguesias na edição do regresso em pleno das celebrações do feriado municipal.

No mesmo sentido apontou o vice-presidente da câmara, João Teixeira Leite, referindo que “nestas vamos valorizar as nossas tradições; o cavalo, o campino, o touro, o folclore, a nossa gastronomia são palcos importantes desta edição de 2023. Vamos celebrar a cidade, o concelho, a região e a sua vida comunitária”.



Cerimónias religiosas decorrem no sábado

A componente religiosa das festas tem como ponto alto, a 18 de Março, a missa solene em Honra de São José, na Sé de Santarém, pelas 10h30, seguida da tradicional procissão pelas ruas do centro histórico, que envolve associações e grupos culturais do concelho, acompanhados pela Banda Sociedade Filarmónica de Instrução e Cultura Musical da Gançaria. Para as 14h30 está agendado o habitual desfile etnográfico com os ranchos folclóricos do concelho que, para além do centro histórico, vão percorrer outras ruas até ao recinto das Festas.

A 19 de Março realiza-se a habitual homenagem aos funcionários aposentados da Câmara de Santarém, em 2022, às 10h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho. De tarde, às 15h00, tem lugar o cortejo, em charretes, do Grupo de Forcados Amadores de Santarém em direcção à Monumental Celestino Graça onde, pelas 16h00, decorre uma corrida de touros.