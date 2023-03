“Santarém é das cidades mais bonitas para se viver e transmite-me paz”

Gosta de viver em Santarém? Santarém foi a cidade que me viu nascer, estive fora quatro anos, mas sem dúvida que voltar foi a melhor parte. Santarém, para mim, digam o que disserem, é das cidades mais bonitas em que actualmente se pode viver. Sou suspeita. Trabalho a cinco minutos de casa. Tenho tudo perto. Estou a 40 minutos de Lisboa. Sem dúvida, que a paz que Santarém me transmite irei também transmitir a quem me procurar ou perguntar o que acho sobre Santarém.

O que já foi feito na cidade no sentido de a melhorar e o que ainda falta fazer? Na área habitacional Santarém tem vindo a melhorar bastante e deveria pensar-se em mais jardins e parques infantis que permitissem a quem mora em certos bairros usufruir da natureza que nos rodeia. A entrada de Santarém na saída da A1 poderia ser mais apelativa uma vez que se fala da entrada “principal” da cidade e deveriam melhorar ainda mais as ruas e passeios. Isso tem sido feito em certos sítios, mas deveria ser feito em mais locais.

Do que gosta mais das Festas de S. José? O convívio com amigos é o mais importante e por isso as tasquinhas serão sempre um local a visitar. É lá que se podem provar comidas típicas para não falar dos doces regionais que são uma perdição... Os concertos são o que mais anima as pessoas e tudo o que envolve a tauromaquia.

As Festas de S. José dão destaque às tradições de Santarém. É uma defensora das tradições ou acha que algumas já não fazem sentido preservar? Acho que as tradições são para ser cumpridas e defendidas. É isso que define uma cidade, um povo, um país. Se vivemos num país democrático e livre devemos respeitar o outro, logo, devemos respeitar as suas origens e as suas tradições.

Uma das localizações a ser considerada para a construção de um novo aeroporto é Santarém. Gostaria que fosse essa a aprovada ou preferia os aviões mais longe daqui? Obviamente que, a nível pessoal, me cativa muito mais o sossego e a paz que Santarém transmite neste momento. A nível profissional e económico sou 100% a favor pois vai ser muito benéfico para todos os que aqui trabalham, para além de alavancar o nosso mercado ainda mais.

Sabe há quantos anos decorrem as obras de consolidação das encostas da cidade? Penso que me perdi nos anos. De facto é uma situação triste porque sempre que cortam o trânsito por causa delas o transtorno é de tal forma que a fila chega quase à ponte D. Luís I. Devia ser uma situação a resolver, mas a resolver definitivamente.