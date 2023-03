Saúde visual e óculos de moda com a Eyes For You Optivisão em Santarém

A saúde visual é a grande protagonista da nova óptica Eyes For You, associada à maior rede de óptica em Portugal, o Grupo Optivisão que, a par de uma abordagem inovadora, multidisciplinar e preventiva da saúde visual traz a Santarém as grandes tendências nacionais e internacionais de ‘eyewear’.

Com um percurso desde sempre ligado à optometria e ao mundo empresarial Filipa da Fonseca Bicho, optometrista de formação, directora clínica, conta com uma vasta experiência e várias especializações na área e Hugo dos Santos Bicho engenheiro / mestre de formação com uma vasta experiência em alta direcção de empresas e com um MBA na mesma área, fazem nascer um projecto inovador com um consultório de última geração, certificado pela ERS (Entidade Reguladora da Saúde).

Trata-se de uma aposta em tecnologia, equipamentos de ponta e em exames de referência nas áreas da Optometria, Ortóptica, Oftalmologia, Tonometria, Contactologia, Treino Visual, Rastreios Visuais, Medição da Pressão Intra-Ocular, Exames complementares que permitem a renovação da carta de condução, consultas ao domicílio e promovendo, acima de tudo, a importância da prevenção.

A realização destes exames é uma questão de saúde pública por promover uma avaliação primária da saúde visual e ocular, identificando, diagnosticando, corrigindo e prescrevendo soluções ópticas, sejam óculos, lentes de contacto, lentes especiais, filtros, prismas e terapias visuais, que irão compensar as alterações visuais, como a miopia, astigmatismo, hipermetropia e presbiopia ou reabilitar as condições de todo o sistema visual.

Definindo como missão prevenir, sempre que possível, o surgimento de distúrbios visuais por meio da reeducação, ou aplicação de metodologias para melhorar a saúde da visão a Eyes For You Santarém tem um especialista disponível para aconselhar a melhor solução para cada caso, sempre em coordenação com outras especialidades da área da saúde.

Sendo os óculos um acessório de moda intemporal a Eyes For You assume esse conceito disponibilizando marcas como Chloé, Cartier, Lindberg, Gucci, Montblanc, Rayban, TomFord, Puma, Guess, Cristina Ferreira, Benetton, Timberland, Armani Exchange, Ted Baker, Moss, Rodenstock, Balenciaga, Bottega Veneta, FAUNA, BMW eyewear, entre outras, acompanhando aquilo que são as grandes tendências e colecções de criadores.

A Eyes For You tem protocolos com a CUF, Médis, Multicare, Future Healthcare, Victoria, Allianz, Medicare, Generali, Nersant, Associação Mutualista Montepio entre outras entidades nomeadamente também protocolos com a restauração de Santarém, instituições de ensino, clínicas privadas e grande parte do tecido empresarial da região. E tem também soluções de pagamento faseado sem juros.

“Destacamos neste primeiro trimestre de actividade a grande aceitação no mercado, a qual agradecemos a todos os nossos clientes e amigos. Continuaremos a melhorar todas as condições ao nível protocolar no sentido de beneficiar os nossos clientes e destacamos também a mais recente parceria nacional do grupo Optivisão com o grupo CUF, parceria esta com enormes ventagens para todos os utentes e colaboradores CUF”, referem os gerentes.

Situada na Rua Vasco da Gama, bloco B, nº1, em Santarém, a Eyes For You funciona todos os dias úteis, das 10h00 às 19h00, e sábados das 10h00 às 13h00.