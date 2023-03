“Scalabis Dance Festival 2023” leva a Santarém os melhores das danças de salão

Iniciativa decorre no CNEMA nos dias 18 e 19 de Março e tem dimensão nacional e internacional.

Vai decorrer no CNEMA, em Santarém, nos dias 18 e 19 de Março o “Scalabis Dance Festival 2023”, evento de carácter competitivo de Danças de Salão/Dança Desportiva, organizado pela Associação de Dança Phil’s Place, em conjunto com a Portugal Dance Academy e o World Dance Council.

A iniciativa faz parte do programa de desporto não federado e tem dimensão nacional e internacional, estando prevista a apresentação dos melhores dançarinos nacionais e de alguns internacionais.

O Município de Santarém apoia o evento, bem como o IPDJ, O MIRANTE, a Carby como parceiro oficial e outras empresas locais.