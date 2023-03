Transparência da Oficina GTAUTO Service evita surpresas ao nível de custos dos serviços

A bem da transparência e para evitar surpresas a GTAUTO Service possui um serviço de orçamentação e de gestão automóvel próprio, desenvolvido por uma empresa pertencente ao grupo, que permite em poucos minutos acesso a todas as informações dos fabricantes sobre o custo dos serviços e das peças solicitadas pelos clientes.

Oficina especializada em multimarcas, com sede na Portela das Padeiras, em Santarém, a GTAUTO Service presta aquilo que designa por serviços de A a Z, ou seja mecânica, pintura, bate-chapas, electricidade, limpeza de FAP e DPF, climatização, lavagem, preparação para inspecção. Também possui serviço de substituição de pára-brisas e de pneus. O responsável pela oficina, Tiago Simões, refere que o lema da empresa é: “A saúde do seu automóvel é a nossa prioridade” e garante que ali são valorizadas a segurança, a dedicação e o empenho.

Os serviços mais solicitados são revisões, alinhamento e substituição de pneus, substituição de embraiagens, distribuições, entre outros, sendo que também existe uma grande procura dos serviços de pintura e bate-chapas. Com uma equipa de seis profissionais e a tentar contratar mais um colaborador com formação na área de bate-chapas, a GTAUTO Service funciona de segunda a sexta-feira das 09h00 às 18h00 encerrando para almoço, das 13h00 às 14h00.