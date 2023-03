Vomera privilegia segmento privado “premium” e obras públicas

A Vomera, empresa do sector de construção e engenharia, está a centrar o seu trabalho no segmento privado empresarial, com foco em clientes de selecção e no segmento de obras públicas em autarquias e organismos públicos de proximidade geográfica.

A empresa, que tem escritórios em Santarém e estaleiro em Água Travessa, Abrantes, não abandona o sector residencial, mas dando preferência ao segmento ‘premium’ e de parceiros estratégicos.

O ano de 2023 fica marcado pela criação dos novos escritórios da empresa, num investimento na ordem dos 400 mil euros, com a aposta num espaço que proporciona aos utilizadores um ambiente de trabalho moderno e sofisticado, onde o foco foi mais uma vez a criação das melhores condições de trabalho e a aposta em software inovador para apoio à actividade da empresa. Os próximos 3 anos serão também de investimento, com foco nos estaleiros centrais da empresa, onde a Vomera prevê investir cerca de um milhão de euros.

Fundada em 2019 pelos sócios Delphine Gerardo e Sérgio Santos, a Vomera tem actualmente 60 colaboradores directos e mais de 100 em regime de outsourcing com uma abrangência geográfica que se estende a um raio de 100 quilómetros em relação ao centro de Santarém.