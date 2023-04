Central Park Restaurante junto ao Parque Ambiental de Santa Margarida da Coutada

O Central Park abriu em Janeiro de 2003, em Santa Margarida da Coutada, Constância, tendo vindo a alargar os seus serviços que actualmente passam pela cafetaria e pastelaria, restauração, serviços de catering, take-away e alojamento.

Para Rui Monteiro, de 53 anos, sócio-gerente do Central Park, fez sentido a implementação do negócio de restauração aquando da criação do Parque Ambiental de Santa Margarida e o alargamento dos serviços foi a resposta à procura entretanto gerada.

Parte do sucesso deve-se também à sua esposa, a outra sócia-gerente e cozinheira-chefe, Cláudia Monteiro, cuja dedicação se comprova diariamente, pelas manifestações de satisfação dos clientes que chegam, não só do Médio-Tejo, mas também de todo o país.

Questionado sobre o que os distingue da sua concorrência, Rui Monteiro é directo: “Na parte de cafetaria e pastelaria, é a lealdade. Quanto ao restaurante e ao alojamento, não temos concorrentes a prestar um serviço igual ao nosso. O nosso sucesso passa pelo segredo do negócio, pela diversidade, qualidade e honestidade que oferecemos aos nossos clientes”. Com uma equipa de 10 pessoas, o horário de funcionamento do snack-bar é das 07h30 às 23h00, o do restaurante é das 12h00 às 15h00 e das 19h30 às 22h00, excepto aos domingos ao jantar e às segundas-feiras, dia de folga. Marcações e encomendas podem ser feitas por telefone ou e-mail.