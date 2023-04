A Imperatriz - Mediação Imobiliária - ERA tem propostas para quem quer vender

A empresa de mediação imobiliária Imperatriz está no mercado desde 1995 e é actualmente uma franchisada da ERA em Santarém. Esta foi uma opção da sócia-gerente, Isabel Leão, que assim viu ampliados os resultados positivos.

Presta serviços de mediação na promoção de venda de imóveis, é intermediária de créditos e ajuda os clientes a conseguirem as melhores condições. A sua maior dificuldade tem sido satisfazer os clientes compradores devido à falta de imóveis disponíveis para venda, o que leva a gerente a recomendar aos proprietários de imóveis que a contactem.

“Recomendo que todos os proprietários de imóveis os coloquem no mercado para venda na ERA de Santarém porque temos compradores em espera”, refere e acrescenta:

“O que podemos fazer para preparar os imóveis comercialmente é o aconselhamento profissional que é dado aos proprietários para que o imóvel fique com melhor apresentação comercial para uma venda mais rápida e ao melhor preço”.

A Imperatriz - Mediação Imobiliária - ERA - Santarém tem a sua loja na Avenida António Santos , Lt. 2 - 3º Dtº.