Festa do Vinho do Cartaxo é uma montra das potencialidades do concelho

Tasquinhas regionais, o melhor das casas agrícolas, das adegas e das empresas do sector vitivinícola, a par do artesanato, música tradicional e concertos prenchem o programa da 33ª edição da Festa do Vinho do Cartaxo, que vai decorrer de 28 de Abril a 1 de Maio. Destaque para o concerto de Os Azeitonas, no domingo, 30 de Abril, às 22h00, e para os DJ que vão ocupar o palco sexta-feira (Vassalo), sábado (O Munas) e domingo (Tolan), sempre às 24h00. David Antunes & The Midnight Band actua no sábado, 29 de Abril, também às 22h00.

A inauguração do evento é às 19h00 de dia 28, sexta-feira, com a actuação da Acrodance - um estilo de dança que combina elementos acrobáticos com movimentos de dança contemporânea e jazz - do Ateneu Artístico Cartaxense. A banda da Sociedade Filarmónica Incrível Pontevelense, de Pontével, leva a palco o concerto Um Brinde a Vós, às 22h00.

No dia 29 de Abril, sábado, há três provas de vinho comentadas, às 15h00, 16h00 e 19h00. No domingo, 30, véspera de feriado, o público é convidado a participar em duas demonstrações de culinária, a primeira às 17h00 e a segunda às 18h30.

Na segunda-feira, 1 de Maio, Dia do Trabalhador, o dia é dedicado às tradições e cultura ribatejanas. De manhã, às 10h00, o cortejo etnográfico leva campinos, amazonas, cavaleiros e ranchos folclóricos às ruas engalanadas da cidade. Às 15h00, o palco recebe a actuação dos ranchos folclóricos do concelho do Cartaxo enquanto na Praça de Touros, a partir das 16h00, se realiza a tradicional corrida de touros. A Banda da Sociedade Cultural e Recreativa de Vale da Pinta sobe ao palco às 21h00 para encerrar a festa.